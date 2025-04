Alfa Romeo Driving Experience e “Pista e Piloti” a Pferdsfeld: emozioni da corsa e test drive in Germania

In Germania confermata ufficialmente la nuova “Alfa Romeo Driving Experience”. Il 30 agosto 2025, l’ultimo sabato di agosto, il marchio italiano offrirà ancora una volta un’esperienza unica presso il sito di prova TRIWO a Pferdsfeld, Renania-Palatinato (vicino a Bingen). Su una pista lunga circa quattro chilometri, i proprietari di moderni veicoli Alfa Romeo (a partire dall’anno modello 2000) possono sperimentare in tutta sicurezza le potenzialità delle loro Alfa sportive. Sotto la guida di istruttori professionisti, sia i conducenti alle prime armi che quelli esperti possono ottimizzare le proprie capacità al volante ed esplorare i propri limiti.

L’Alfa Romeo Driving Experience del 30 agosto 2025 offre ai clienti del biscione una giornata in pista

Inoltre, i visitatori potranno conoscere la gamma completa dei modelli del biscione durante i test drive. Le strade tranquille e tortuose dell’Hunsrück, attorno all’ex aeroporto di Pferdsfeld, sono ideali a questo scopo. Successivamente, i partecipanti potranno assaporare prelibatezze italiane e parlare con alcuni esperti per uno scambio di idee nell’apposita “Alfa Romeo Lounge”.

Le iscrizioni all’”Alfa Romeo Driving Experience” sono già aperte online. La quota di iscrizione per squadra (1 veicolo, pilota e copilota) è di 329 euro. L’Alfa Romeo Driving Experience fa parte del weekend Pista & Piloti e si svolge un giorno prima dello storico evento automobilistico. La quota di iscrizione comprende anche i biglietti VIP per “Pista & Piloti – Gran Premio Alfa Romeo” il giorno successivo.

Con il motto “Correre con gli amici”, l’evento Pista & Piloti Gran Premio Alfa Romeo si svolge per l’ottava volta ed è rivolto ai proprietari di auto da corsa e sportive italiane costruite tra il 1910 e il 2000. La maggior parte dei partecipanti guida veicoli della casa milanese. Ma sui circuiti sono rappresentati anche amici ed ex concorrenti di altri marchi, trasformando la griglia di partenza in un colorato viaggio nel tempo.

Circa 240 partecipanti affronteranno più volte gli impegnativi quattro chilometri di Pferdsfeld, suddivisi in gruppi di partenza suddivisi per tema. Il Pista & Piloti Gran Premio è oggi il più grande e dinamico evento dedicato alle auto d’epoca Alfa Romeo e italiane nei paesi di lingua tedesca.

Gli interessati possono acquistare in prevendita online i biglietti per l’evento del 31 agosto. Con il biglietto online i visitatori hanno accesso al complesso, possono vivere l’atmosfera frenetica della pista ed entrare in contatto con le auto e i piloti nel paddock. È disponibile un’ampia offerta di ristorazione. I biglietti sono disponibili a 15 euro ciascuno; I bambini e i ragazzi di età inferiore ai 16 anni entrano gratuitamente.