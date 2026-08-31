Fiat Grizzly Hybrid, nuovi scatti su strada mostrano il SUV in una veste mai vista prima

Fiat Grizzly Hybrid è tornata a farsi vedere durante i collaudi su strada, questa volta senza particolari camuffamenti e con una configurazione che permette di osservare bene diversi dettagli della carrozzeria. Le nuove immagini, attribuite a Walter Vayr e Gabetz Spy Unit, mostrano il SUV in una particolare tonalità chiara con sfumature ramate, molto diversa dai colori già comparsi sui prototipi avvistati nei mesi scorsi.

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Fiat Grizzly Hybrid, nuove foto senza camouflage

Come è possibile notare dalle foto che vi proponiamo, a differenza della versione Fastback il tetto della Fiat Grizzly resta alto e quasi orizzontale fino alla parte posteriore, mentre il lunotto scende in maniera piuttosto verticale. Non c’è quindi quella coda più filante e inclinata che caratterizzerà la Fastback. Fiat sembra aver scelto per questa versione un’impostazione più classica da SUV, con una carrozzeria pensata anche per offrire maggiore spazio nella zona posteriore e una capacità di carico più sfruttabile.

Le nuove foto permettono di soffermarsi anche sul posteriore, dove spicca una firma luminosa piuttosto particolare. I gruppi ottici sono composti da numerosi piccoli elementi rettangolari e si sviluppano visivamente verso il centro del portellone, dove trova posto la grande scritta FIAT. L’effetto è piuttosto riconoscibile e contribuisce a dare alla Grizzly una personalità diversa rispetto agli altri modelli attualmente presenti nella gamma europea del marchio.

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Nella parte bassa della carrozzeria si notano protezioni nere molto marcate, che proseguono lungo i passaruota e le fiancate. L’altezza da terra sembra inoltre generosa e rende l’insieme più robusto di quanto potesse sembrare in alcune delle prime immagini circolate. Sul tetto sono presenti le barre longitudinali, mentre i cerchi hanno un disegno specifico con il logo Fiat al centro. Tutti elementi che rafforzano l’impostazione da SUV più tradizionale scelta per questo modello.

Un particolare importante si trova direttamente sul portellone. Il badge Hybrid conferma infatti che l’esemplare fotografato utilizza una motorizzazione elettrificata. Su questo punto, quindi, non si tratta più di una semplice supposizione legata alla futura gamma. Fiat porterà sicuramente l’ibrido sulla Grizzly e dovrebbe affiancarlo anche con una versione completamente elettrica, seguendo la strategia già adottata su altri modelli recenti.

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Anche il colore merita attenzione. Nelle foto non sembra un semplice rame, ma una tonalità molto più chiara che cambia parecchio in base alla luce, passando quasi dal rosa cipria a sfumature più calde. Non essendoci ancora un nome ufficiale comunicato da Fiat, è meglio non attribuirgli una denominazione precisa. Di certo è una tinta che mette bene in evidenza le superfici laterali e le forme piuttosto squadrate della carrozzeria.

La Fiat Grizzly avrà dimensioni importanti, si parla di poco meno di 4,4 metri e sarà uno dei modelli con cui il marchio torinese proverà a rafforzare la propria presenza nel segmento C europeo. Accanto a questa variante arriverà anche la Grizzly Fastback, che avrà una linea più dinamica e una parte posteriore molto diversa.

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Le immagini più recenti fanno pensare che il lavoro di sviluppo sia ormai arrivato molto avanti. I prototipi stanno circolando praticamente scoperti e con dettagli che sembrano già quelli destinati alla produzione. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi mesi e sarà allora che Fiat chiarirà anche motorizzazioni, allestimenti e prezzi.