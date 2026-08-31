La Renault 5 si traveste da Clio Williams: sbloccata l’opzione nostalgia

Blu notte, cerchi dorati, e un certo déjà vu. La Renault 5 sa già come attirare l’attenzione, e con le nuove opzioni di personalizzazione appena annunciate, ha deciso di giocare la carta più potente del suo mazzo.

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Il riferimento è inequivocabile. La combinazione di carrozzeria Blu Notte e cerchi in finitura oro rimanda direttamente alla Clio Williams del 1993, una delle hot hatch più amate d’Europa.

Quella versione nacque per ragioni omologative, ma finì per diventare una leggenda: 150 CV da un due litri aspirato, telaio rivisto, assetto da gara stradale, e quell’estetica inconfondibile, blu, oro, Williams, che ancora oggi fa girare la testa. Velocità massima dichiarata di 215 km/h, per un’utilitaria degli anni Novanta priva di qualsiasi assistenza elettronica.

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La nuova Renault 5, però, neanche a diro, non è niente di tutto questo. Si tratta di pacchetti estetici ordinabili sugli allestimenti Techno e Iconic Cinq. I cerchi Techno design in finitura oro costano 200 euro. La decalcomania “Unlimited 5 or” sul tetto ne aggiunge 600. Il colore Blu Notte vale altri 700 euro di sovrapprezzo. Messi insieme, danno vita a una piccola elettrica che in alcune configurazioni si avvicina ai 32.000 euro e che visivamente cita la Williams.

L’interesse per Renault, al momento, però, è altrove. La versione Five, quella d’accesso, a 24.990 euro, riceve finalmente la ricarica rapida in corrente continua fino a 80 kW. Un’assenza che finora ne limitava pesantemente la vocazione extraurbana. Ora la batteria da 36,5 kWh con tecnologia LFP consente un’autonomia omologata di 305 chilometri, la potenza sale a 110 CV contro i precedenti 95, e lo 0-50 km/h viene coperto in 3,5 secondi.

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Sopra la Five, la gamma aggiorna autonomia e consumi: la batteria da 40 kWh arriva a 315 km WLTP, quella da 52 kWh tocca i 430 km, grazie a ritocchi aerodinamici e gestione elettronica ottimizzata.

Renault ha giocato su due tavoli contemporaneamente, uno emotivo, uno razionale. I cerchi dorati per chi vuole sognare, la ricarica rapida per chi deve spostarsi.