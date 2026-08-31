Fiat Toro 2027, maxi sconto in Brasile: il pick-up arriva a costare meno della Strada

Fiat Toro 2027 torna a far parlare di sé in Brasile e questa volta il motivo non è una nuova versione o qualche novità tecnica. Fiat ha infatti deciso di spingere parecchio sul fronte delle offerte, mettendo sul tavolo sconti che in alcuni casi arrivano fino a 42.500 real brasiliani, equivalenti a circa 6.700 euro.

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Fiat Toro 2027, con la nuova offerta arriva a costare meno della Strada

A sorprendere maggiormente è il prezzo della Fiat Toro Freedom 2027, che grazie alla promozione può essere acquistata a 134.990 real. A queste condizioni si verifica una situazione abbastanza curiosa: la Toro può arrivare a costare meno di alcune versioni della più piccola Fiat Strada. La Strada Volcano con doppia cabina, ad esempio, può superare questa cifra senza poter contare su una riduzione altrettanto consistente. Un confronto che rende immediatamente l’idea della portata dell’offerta, visto che normalmente tra i due pick-up Fiat esiste una differenza di prezzo piuttosto netta.

Come spesso accade con promozioni di questo tipo, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Per ottenere il prezzo di 134.990 real sulla Toro Freedom è necessario dare in permuta una Fiat Strada oppure una Fiat Toro usata. Anche il numero di vetture disponibili è limitato e l’iniziativa resterà attiva in Brasile salvo esaurimento delle unità previste. Le offerte non riguardano soltanto la Freedom: per la versione Endurance viene infatti indicato un prezzo promozionale di 147.490 real.

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La Fiat Toro 2027 è stata aggiornata di recente e proprio con l’ultima evoluzione della gamma ha fatto un passo importante sul fronte dell’elettrificazione. Le versioni Volcano e Ultra possono infatti essere ordinate con il sistema mild hybrid a 48 volt abbinato al motore Turbo 270 Flex. Secondo Fiat questa soluzione permette di ridurre i consumi fino al 12 per cento. Con il suo debutto, inoltre, la Toro si è presa un piccolo primato, diventando il primo pick-up mild hybrid prodotto in Brasile.

Con il model year 2027 Fiat è intervenuta anche sulla sicurezza. I sistemi ADAS sono diventati più presenti all’interno della gamma, mentre sulle versioni meglio equipaggiate troviamo dispositivi come il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso del traffico trasversale posteriore. L’offerta resta comunque piuttosto ampia anche dal punto di vista dei motori. Accanto alle varianti benzina ed elettrificate continua infatti a esserci il 2.2 turbodiesel da 200 CV, disponibile tra le altre sulla Toro Ranch, uno degli allestimenti più ricchi della famiglia.

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Il mercato brasiliano dei pick-up sta diventando sempre più combattuto e nei prossimi anni arriveranno nuovi concorrenti. Uno dei più attesi è il Volkswagen Tukan, previsto nel 2027 e destinato a inserirsi proprio in una fascia nella quale Stellantis oggi può giocare diverse carte. Tra Fiat Strada, Toro e Ram Rampage, il gruppo dispone infatti di una presenza particolarmente forte. Tenere alta l’attenzione sulla Toro, anche attraverso prezzi molto aggressivi, può essere un modo per difendere il terreno conquistato prima dell’arrivo di nuovi rivali.

La storia della Toro, comunque, è destinata a proseguire ancora a lungo. Nei prossimi anni il pick-up sarà completamente rinnovato e dovrebbe abbandonare l’attuale piattaforma Small Wide per passare a un’architettura più moderna. La futura generazione dovrebbe crescere nelle dimensioni e dare ancora più spazio all’elettrificazione, condividendo parte del proprio sviluppo con la Ram Rampage. Prima di arrivare a quel momento, Fiat ha ancora parecchio da chiedere alla Toro attuale e in Brasile ha deciso di farlo anche attraverso prezzi che, almeno in alcuni casi, finiscono per metterla direttamente in concorrenza con la più piccola Strada.