Fiat Pulse cambia ancora listino in Brasile: nuovo aumento di prezzo per quattro versioni

Fiat Pulse torna a ritoccare il proprio listino in Brasile. Nelle ultime ore il marchio italiano ha applicato un nuovo aumento su buona parte della gamma del SUV compatto, che continua a essere uno dei modelli più importanti dell’offerta Fiat nel Paese sudamericano.

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L’aggiornamento riguarda quattro versioni e, in tutti i casi interessati, il rincaro è di 1.000 real brasiliani. Non si tratta quindi di uno stravolgimento dei prezzi, ma dell’ennesimo piccolo ritocco che va ad aggiungersi a quelli già arrivati nel corso degli ultimi mesi.

Fiat Pulse aumenta ancora di prezzo in Brasile

Una delle versioni interessate è la Fiat Pulse Drive 1.3 con cambio manuale, che passa da 103.990 a 104.990 real. Lo stesso aumento di 1.000 real viene applicato anche ad altri allestimenti della gamma, compresa la più sportiva Pulse Abarth. Fiat, dunque, non ha concentrato il rialzo soltanto sulle versioni d’ingresso, ma ha preferito intervenire su più livelli dell’offerta. Per chi stava valutando l’acquisto del SUV, la differenza non è enorme, ma conferma un andamento dei prezzi che in Brasile continua a muoversi verso l’alto.

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Il mercato brasiliano resta molto importante per Fiat e Pulse occupa una posizione particolare nella gamma. Arrivato nel 2021, il SUV ha permesso al marchio di entrare con maggiore decisione in un segmento che negli ultimi anni è cresciuto parecchio. Nel frattempo la famiglia si è allargata con nuove motorizzazioni, versioni più ricche e soprattutto con Abarth, che ha dato al modello un’impostazione decisamente più sportiva. Pulse deve inoltre convivere in concessionaria con Fastback e con altri modelli Fiat che spesso si trovano a poca distanza di prezzo.

L’aumento arriva proprio mentre in Brasile la battaglia commerciale tra i costruttori è particolarmente accesa. Da una parte ci sono i marchi tradizionali, che continuano ad aggiornare i listini; dall’altra stanno crescendo rapidamente anche i produttori cinesi, spesso molto aggressivi sul fronte delle dotazioni e delle promozioni. Fiat mantiene comunque una posizione molto forte nel Paese e può contare su una gamma molto ampia, che va da Mobi e Argo fino a Strada, Toro, Fastback e Titano. Anche per questo ogni movimento di prezzo dei suoi modelli viene seguito con particolare attenzione.

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Nel caso della Fiat Pulse, l’aumento di 1.000 real non cambia completamente il posizionamento del modello, ma riduce un po’ il margine rispetto ad alcune rivali e agli altri SUV della stessa casa. Per molti clienti brasiliani la differenza può diventare più evidente soprattutto quando si aggiungono finanziamento, assicurazione e optional. Fiat, comunque, continua a proporre campagne promozionali che in alcuni periodi possono abbassare parecchio il prezzo effettivamente pagato rispetto al listino ufficiale, soprattutto in presenza di permuta o finanziamento.

Il nuovo listino è già entrato in vigore in Brasile e riguarda quindi le vetture ordinate con le nuove condizioni commerciali. La Fiat Pulse resta disponibile con diverse configurazioni, dal più semplice 1.3 aspirato fino alle versioni turbo e alla Abarth, lasciando al cliente brasiliano una scelta abbastanza ampia per motori, dotazioni e prezzo.