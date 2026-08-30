Ram fa marcia indietro: il motore HEMI V8 tornerà in Brasile nel 2027

Ram ha scelto Interlagos per parlare di una novità che interesserà soprattutto gli appassionati più legati alla tradizione del marchio. Durante l’evento organizzato sul circuito José Carlos Pace, dove è stata mostrata anche una nuova edizione speciale del Rampage, il costruttore ha confermato che il motore HEMI V8 tornerà in Brasile alla fine del 2027.

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Per il momento non sono stati comunicati né i prezzi né le versioni sulle quali verrà utilizzato, e non è stato chiarito nemmeno quale configurazione del V8 sarà scelta. La notizia però basta da sola a riaprire un discorso che negli Stati Uniti aveva già fatto parecchio rumore.

Ram riporterà il motore HEMI V8 in Brasile

Il V8 era uscito di scena con il restyling del Ram 1500, quando il marchio aveva deciso di affidarsi al più moderno 3.0 Hurricane 6 biturbo, un sei cilindri in linea capace di offrire numeri tutt’altro che modesti. In Brasile questo motore arriva a 426 CV e 64,7 kgfm di coppia e permette al grande pick-up di passare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Sulla carta, quindi, non c’era molto da rimpiangere.

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Il problema è che per una parte dei clienti americani il V8 non era semplicemente un motore più potente o meno potente, ma una parte vera e propria dell’identità del Ram 1500. Il suono, il modo di erogare la potenza e, più in generale, il carattere dell’HEMI continuavano ad avere un peso importante.

Alla fine Ram ha cambiato idea e negli Stati Uniti ha deciso di riportare il V8 in gamma, lasciandolo convivere con l’Hurricane. La risposta del pubblico è stata immediata: quando sono stati riaperti gli ordini del 1500 con motore HEMI, il marchio ha raccolto oltre 10 mila ordini nelle prime 24 ore. Un dato che spiega bene quanto forte sia ancora il richiamo di questo motore, anche in un momento in cui il sei cilindri biturbo riesce a offrire prestazioni molto competitive.

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In Brasile l’HEMI non sarebbe comunque una novità assoluta. Il Ram 1500 era già stato proposto con il V8 prima del passaggio all’Hurricane, mentre oggi la gamma full-size a benzina utilizza il nuovo sei cilindri. All’inizio di agosto è arrivato anche il Ram 1500 Big Horn, proposto a 449.990 real brasiliani e pensato come nuova versione d’ingresso. Anche in questo caso sotto il cofano c’è il 3.0 Hurricane da 426 CV. I più grandi 2500 e 3500 continuano invece a utilizzare il turbodiesel Cummins da 6,7 litri.

Resta ancora da capire come verrà organizzata la gamma quando il V8 tornerà nel 2027. Una delle possibilità è che Ram segua lo stesso schema già adottato negli Stati Uniti, con Hurricane e HEMI destinati a versioni diverse del 1500.

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A Interlagos, intanto, il marchio ha esposto anche un 1500 TRX della precedente generazione, equipaggiato con il 6.2 HEMI V8 sovralimentato da 712 CV e 89,9 kgfm di coppia. Quel modello scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La sua presenza non significa che il TRX sia già confermato per il Brasile, ma in un evento in cui Ram ha annunciato ufficialmente il ritorno del V8 era difficile non notarlo.