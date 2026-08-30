Jeep Cherokee Trailhawk 2027 si mostra finalmente in azione: il nuovo video promette bene

Jeep Cherokee Trailhawk 2027 torna a mostrarsi e questa volta lo fa direttamente sul terreno per cui è stata pensata. Jeep ha pubblicato un breve video girato nello Utah, dove il nuovo SUV affronta sabbia, rocce e passaggi abbastanza impegnativi. Il filmato dura appena 17 secondi, quindi non svela chissà quanto, ma almeno permette di vedere la Trailhawk in azione e non soltanto ferma sotto un telo o nascosta dal camouflage. Per chi aspettava di capire qualcosa in più sulla versione più off-road della Cherokee, è già un primo assaggio interessante.

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Jeep Cherokee Trailhawk 2027: il primo video durante i test off-road

Nel video la Jeep Cherokee Trailhawk 2027 parte sulla sabbia rossa a una certa velocità, alzando polvere e lasciando subito capire che il test non è stato pensato soltanto per fare scena. Poco dopo il terreno cambia e la vettura si trova a passare su una zona molto più rocciosa, dove naturalmente il ritmo si abbassa. Jeep non ha detto con precisione dove siano state girate le immagini, anche se il paesaggio ricorda parecchio Sand Mountain e Sand Hollow State Park, due zone dello Utah spesso utilizzate per prove di questo tipo.

La Trailhawk era già comparsa qualche settimana fa durante altri test, sempre con buona parte della carrozzeria coperta. Anche allora, però, qualche dettaglio si era visto. Il prototipo montava cerchi neri da 17 pollici con pneumatici all-terrain Nexen Roadian ATX 245/65 R17, quindi gomme decisamente più adatte a fango, sabbia e rocce rispetto a quelle che ci si aspetta sulle versioni normali. Anche i paraurti sembrano avere una forma diversa, probabilmente per guadagnare qualcosa negli angoli di attacco e di uscita quando il terreno si fa più complicato.

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Qualcosa in più si era visto anche dentro l’abitacolo. Sul prototipo era presente il sistema Selec-Terrain con le modalità Auto, Sport, Snow e Sand/Mud già conosciute, alle quali si aggiungeva la modalità Rock. C’è poi il Jeep Active Drive Lock 4×4, altro elemento che fa capire che questa Trailhawk non sarà una semplice Cherokee con qualche protezione in più e un paio di badge. La versione normale resta pensata soprattutto per strada e viaggi, mentre qui Jeep sta lavorando per dare al modello capacità ben più serie quando l’asfalto finisce.

Il ritorno della Trailhawk era stato anticipato da Jeep già a giugno, quando il marchio aveva mostrato una prima immagine senza però raccontare quasi nulla. La nuova Cherokee, infatti, era arrivata inizialmente senza la versione più votata al fuoristrada, una scelta che aveva lasciato qualche domanda tra gli appassionati. Nelle generazioni precedenti, Trailhawk era proprio quella destinata a chi voleva qualcosa in più lontano dalla strada. Jeep aveva confermato che sarebbe tornata, ma senza parlare di altezza da terra, sospensioni, gomme o sistemi di trazione.

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Anche adesso parecchi dettagli restano ancora fuori dal quadro. Jeep non ha detto quanto sarà alta da terra la Cherokee Trailhawk 2027, né quali modifiche saranno fatte alle sospensioni. Mancano anche prezzo, dotazione definitiva e dati completi sul motore. La nuova Cherokee utilizza un sistema ibrido, ma non sappiamo ancora se sulla Trailhawk verrà mantenuto senza modifiche o se ci sarà una taratura diversa. Il video, almeno, fa vedere che i test sono già in corso e che Jeep non si sta limitando a preparare una versione dall’aspetto più aggressivo.