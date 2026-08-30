Ferrari 275 GTB: emozionante video on board sulla pista del Paul Ricard

La Ferrari 275 GTB è un’auto che entra nell’apparato emotivo dalla porta principale. Viverne la magia, anche solo attraverso i fotogrammi di un video, è qualcosa di eccitante per il sistema sensoriale. Il filmato messo in rete da Peter Auto centra al meglio l’obiettivo. Non vi era alcun dubbio, visto il prestigio della firma, riconosciuto a livello internazionale.

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Le riprese sono state effettuate sul circuito del Paul Ricard a Le Castellet (Francia), durante il 2026 Dix Mille Tours. Al volante della “rossa” c’è Andreas Rolner. Incredibile il piacere che deriva dalla visione delle immagini.

Protagonista delle riprese, come dicevamo, è una Ferrari 275 GTB, auto dal fascino magnetico che occupa uno spazio di primaria importanza nell’enciclopedia storica del “cavallino rampante“. La sua carrozzeria ha tratti scultorei di sublime seduzione, degni di un’opera d’arte da esporre al Louvre.

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Impossibile resistere al carisma di questa vettura, contesa a prezzi sempre più alti dai collezionisti di tutto il mondo. Con lei si entra di diritto nell’Olimpo del marchio emiliano. Portata al debutto al Salone dell’Auto di Parigi del 1964, la 275 GTB ebbe subito lo spazio che meritava nel cuore degli appassionati, nonostante l’approccio classicheggiante al tema delle sportive.

Ancora oggi questa “rossa” incanta, non avendo perso un solo millimetro del suo smalto. Il merito è di uno stile incantevole, nato dalla matita di Pininfarina. I suoi tratti, in qualche modo, evocano l’aspetto della 250 GTO, ma la Ferrari 275 GTB ha una sua identità molto specifica. Impossibile confonderla con l’altra. Qui la matrice è meno sportiva, non essendo le gare il suo target primario.

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Guardando la carrozzeria si resta stupiti dalla capacità di coniugare i livelli più alti di eleganza con un apparato muscolare molto tonico, da vera atleta a quattro ruote. Il fatto che non abbia una matrice racing non significa che questa coupé non sappia esprimersi bene nei contesti agonistici. Anche in corsa, infatti, la sua tempra prestazionale si mise in mostra.

Nella sigla dell’auto sono messe in risalto alcune caratteristiche. Il numero iniziale indica la cilindrata unitaria del motore a dodici cilindri, mentre GTB è l’acronimo di Gran Turismo Berlinetta. L’elemento estetico dominante, sul piano della presenza scenica, è il lungo cofano anteriore, ma anche il resto si esprime con aulica brillantezza. Stupendo il trattamento del padiglione, che profuma di magia.

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Questa, cari signori, è una delle “rosse” più eleganti di tutti i tempi, grazie ai tratti sensuali del corpo. Siamo al cospetto di un capolavoro. L’energia dinamica della Ferrari 275 GTB giunge da un V12 da 3.3 litri disposto in posizione anteriore, che mette sul piatto la bellezza di 280 cavalli.

Si tratta di purosangue di razza, la cui corsa è accompagnata da musicalità meccaniche degne della migliore orchestra. Le danze dei suoi pistoni e dei suoi cilindri producono una colonna sonora da sogno, che non si finirebbe mai di ascoltare. Nel video odierno la si può gustare con un discreto livello di fedeltà, ma è solo a bordo che la poesia del sound emerge in pieno.

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Il vigore energetico del modello viene trasmesso a terra, sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio manuale a 5 rapporti. La buona tempra dinamica della Ferrari 275 GTB discende anche dalle esperienze messe a frutto dalla casa di Maranello col prototipo 275 P.

Base strutturale per il suo sviluppo è stato un telaio a traliccio di tubi di acciaio, variamente dimensionati, che si collega felicemente alla tradizione del marchio. La sua robustezza concorre al buon handling della “rossa” in esame, apprezzata pure dai piloti più smaliziati.

Ciò vale ancora di più per la versione a muso lungo, che unisce la superiore gradevolezza esterna a una maggiore deportanza frontale, senza il sollevamento anteriore palesato dall’altra. Notevoli le metriche prestazionali della Ferrari 275 GTB, ben illustrate dalla velocità massima, che si attesta attorno ai 270 km/h.

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Giunti a questo punto, vi invito a guardare il video, con le casse rigorosamente accese, per non perdere una sola nota della magica colonna sonora. Buona divertimento!