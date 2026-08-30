Stellantis riporta in gamma il diesel da 160 CV: torna il motore che mancava

Stellantis ha riportato al Caravan Salon 2026 di Düsseldorf una motorizzazione che nel mondo dei camper mancava da un po’. Si tratta del turbodiesel da 160 CV, che torna a piazzarsi tra il 140 e il 180 CV già disponibili. Il motore viene proposto esclusivamente per gli allestimenti e le trasformazioni camper basati su Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel Movano. Stellantis ha dichiarato espressamente che questo motore serve a coprire lo spazio tra il 140 e il 180 CV.

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Per chi usa un camper è una potenza che può avere molto senso. Il 140 CV va bene per tanti utilizzi, ma con mezzi pesanti, carichi e magari spesso impegnati in autostrada o in montagna, qualche cavallo in più può fare comodo. Il 180 CV, invece, non serve necessariamente a tutti e porta con sé anche un costo maggiore. Il 160 CV si mette esattamente nel mezzo.

Stellantis riporta il 2.2 diesel da 160 CV sui camper

Il motore è un 2.2 da 2.184 cm³, turbo, con iniezione diretta common rail. Stellantis lo presenta come MultiJet di terza generazione e la potenza massima è di 118 kW, quindi 160 CV. Ci saranno due possibilità per il cambio. Con il manuale a sei marce la coppia massima è di 380 Nm. Chi sceglie invece l’automatico AT8 a otto rapporti avrà a disposizione 400 Nm.

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Su un camper proprio l’automatico può diventare una scelta molto comoda. Parliamo infatti di mezzi che spesso arrivano vicino alle 3,5 tonnellate e che, una volta caricati con passeggeri, bagagli e tutto il necessario per il viaggio, non sono certo leggeri. Nel traffico, nelle partenze in salita e nelle manovre strette, avere l’AT8 può rendere la guida molto più semplice.

Il cambio utilizza un convertitore di coppia e, secondo Stellantis, rispetto al precedente automatico porta anche cambiate più rapide e più morbide. Il gruppo parla inoltre di una riduzione delle emissioni di CO₂.

La cosa interessante è che, almeno in questa fase, il 160 CV sembra pensato soprattutto per il mondo dei camper. Sui normali furgoni di Stellantis restano invece le versioni da 140 e 180 CV. Del resto si sa che i camperisti hanno esigenze molto diverse rispetto a chi usa un Ducato o un Boxer per lavoro. Cambiano i pesi, cambiano gli allestimenti e cambia anche il tipo di utilizzo.

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Il nuovo motore di Stellantis è già ordinabile, anche se per alcuni mercati non sono ancora stati comunicati prezzi e dettagli commerciali. Non è stato chiarito nemmeno se arriverà nello stesso momento su tutti i modelli interessati.