Nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio, il Biscione prepara la rivale di Golf R e Audi RS3

La Nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio potrebbe riportare il Biscione in una categoria che manca da parecchio tempo nella sua gamma. Alfa Romeo sta infatti lavorando a una nuova compatta di segmento C e il collegamento con Giulietta e 147 è quasi automatico. Sono due modelli che hanno fatto epoca, ma che ancora oggi vengono ricordati bene da tanti appassionati.

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Dopo l’uscita di scena della Giulietta, Alfa Romeo non ha più avuto una vera compatta. Junior è un crossover, Tonale è più grande ed è un SUV e quindi tra i due modelli è rimasto uno spazio che, prima o poi, il marchio sembra intenzionato a riempire. La futura segmento C dovrebbe nascere proprio con questo compito. La parte che incuriosisce di più, però, riguarda una possibile versione Quadrifoglio. Perché se Alfa Romeo torna davvero in questo segmento, è difficile non immaginare anche una variante più potente e più sportiva.

Nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio: si parla di 400 CV

Le indiscrezioni che arrivano dall’estero parlano di una futura compatta costruita sulla piattaforma STLA One e disponibile anche in una versione capace di arrivare a circa 400 CV. Per una segmento C sarebbe una potenza decisamente importante. Giulia e Stelvio Quadrifoglio oggi arrivano a 520 CV, ma hanno dimensioni, peso e caratteristiche molto diverse. Su una compatta, 400 CV sarebbero già più che sufficienti per ottenere prestazioni di livello molto alto.

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Con una potenza del genere, la futura Alfa Romeo andrebbe a confrontarsi con alcune delle compatte sportive più veloci sul mercato. Una Volkswagen Golf R avrebbe meno cavalli, mentre il confronto con una Audi RS3 diventerebbe molto più interessante. Rimane poi il discorso sul nome. Giulietta sarebbe sicuramente quello più naturale, anche perché è ancora molto conosciuto e identifica subito il tipo di vettura. Ma non è detto che Alfa Romeo voglia usarlo di nuovo.

Il marchio potrebbe scegliere una denominazione diversa, magari completamente nuova. In passato era circolato anche il nome Milano, che era stato scelto inizialmente per Junior prima del cambio deciso poco prima della presentazione.

Sul design, invece, oggi c’è ben poco di concreto, a parte l’immagine pubblicata dalla stessa Alfa Romeo con il piano FaSTLAne 2030. Non ci sono ancora foto ufficiali e le immagini che circolano sono render o semplici interpretazioni. La nuova compatta dovrebbe comunque seguire lo stile delle Alfa Romeo che arriveranno nei prossimi anni.

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Qualche indizio potrebbe arrivare dal futuro C-SUV che prenderà il posto di Tonale e che dovrebbe essere mostrato nella parte finale del 2027. Da quel modello si potrebbe capire meglio quale sarà la direzione scelta dal marchio per frontale, fari, proporzioni e interni.

Anche sui motori siamo ancora nel campo delle ipotesi. Le versioni normali dovrebbero puntare su diverse soluzioni ibride, mentre per la Nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio si parla soprattutto di una configurazione plug-in hybrid.

La soluzione più interessante sarebbe quella con circa 400 CV e trazione integrale, quindi una vettura con un carattere molto diverso rispetto alle versioni più tranquille della gamma. In quel caso Alfa Romeo tornerebbe ad avere una vera compatta ad alte prestazioni, qualcosa che manca da parecchio tempo.

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Il debutto della nuova segmento C viene indicato entro il 2030. C’è quindi ancora parecchio margine perché il progetto cambi strada, sia per quanto riguarda il nome sia per motori, potenza e versioni.