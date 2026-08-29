Jeep Recon, primi sconti ancora prima del debutto: negli USA cresce la paura di un nuovo caso Wagoneer S

Jeep Recon non è ancora arrivata davvero sul mercato, ma negli Stati Uniti alcuni concessionari hanno già iniziato a ritoccarne il prezzo verso il basso. Gli sconti per il momento sono piccoli, ma la cosa fa comunque rumore, soprattutto dopo quello che è successo con Wagoneer S.

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Proprio Wagoneer S continua infatti a creare qualche grattacapo alla rete Jeep. Diversi esemplari del 2025 sono ancora disponibili nei piazzali e online si trovano riduzioni molto pesanti. In un caso, una vettura che costava 67.590 dollari viene proposta a 40.855 dollari, con oltre 26 mila dollari di sconto.

Jeep Recon parte già con qualche sconto negli Stati Uniti

Jeep Recon parte da una situazione diversa, ma il prezzo non è certo basso. Negli Stati Uniti la nuova elettrica di Jeep ha un listino che parte da circa 65 mila dollari, ai quali bisogna aggiungere 1.995 dollari per il trasporto. Ed è probabilmente anche per questo che qualche concessionario ha deciso di muoversi in anticipo.

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Jeff Wyler Chrysler Dodge Jeep Ram di Columbus, ad esempio, ha applicato uno sconto di 720 dollari su una Jeep Recon Moab. In California, Van Nuys Chrysler Dodge Jeep Ram ha tagliato 500 dollari, portando un esemplare da 67.590 a 67.090 dollari, senza considerare alcune spese aggiuntive.

Uno sconto simile viene proposto anche da Bomnin Chrysler Dodge Jeep Ram Doral, anche se in questo caso il risparmio viene praticamente cancellato dalle commissioni applicate dal concessionario. Non siamo chiaramente davanti agli sconti enormi visti sulla Wagoneer S. Però vedere una vettura nuova già proposta sotto listino prima ancora del vero debutto commerciale non passa inosservato.

A complicare le cose c’è anche l’arrivo della Rivian R2, che negli Stati Uniti avrà prezzi inferiori. La versione Performance parte infatti da 57.990 dollari, mentre successivamente arriverà una Premium da 53.990 dollari. Jeep, dal canto suo, ha nel frattempo aggiornato anche alcuni dati tecnici della Jeep Recon.

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Quando il modello era stato presentato nel 2025 si parlava di 650 CV e 840 Nm di coppia. Adesso la potenza indicata è salita a 670 CV, abbastanza per permettere alla Recon di scattare da 0 a 96 km/h in appena 3,6 secondi. La velocità massima dichiarata è di 180 km/h.

È cambiato però anche il dato relativo all’autonomia. Inizialmente Jeep aveva parlato di circa 402 km, valore successivamente sceso a 370 km. Le cifre più recenti indicano 357 km per la Jeep Recon Moab e 386 km per la futura versione Overland, che arriverà dopo il lancio iniziale.

Jeep Recon prima ancora di iniziare la sua carriera dunque deve fare i conti con le prime perplessità sul prezzo da parte degli stessi concessionari in un periodo in cui sul mercato la concorrenza è sempre più agguerrita.