Fiat fa centro ancora una volta in Brasile: nuovo premio deciso direttamente dai clienti

Fiat continua a essere un punto di riferimento in Brasile, dove da cinque anni di fila è il marchio automobilistico più venduto. Stavolta, però, il risultato che fa notizia non riguarda le immatricolazioni. A premiarla sono stati direttamente i clienti.

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Il marchio italiano ha infatti ottenuto un nuovo riconoscimento agli Experience Awards, promossi da SoluCX. Il premio viene assegnato sulla base delle opinioni raccolte tra i consumatori e tiene conto del livello di soddisfazione nei confronti dei vari marchi.

Fiat ancora premiata in Brasile grazie all’esperienza clienti

Il parametro utilizzato è il Net Promoter Score, meglio conosciuto come NPS. In parole povere, serve a capire quanto un cliente sia contento dell’esperienza avuta con un’azienda e se la consiglierebbe ad altre persone. Sono quindi gli stessi automobilisti a dire la loro, raccontando come si sono trovati con il marchio e con i servizi ricevuti.

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Per Fiat il premio arriva in un periodo in cui le cose in Brasile stanno andando molto bene. Il brand è ormai da anni ai vertici del mercato e può contare su una gamma che piace parecchio al pubblico locale. Strada, Argo, Mobi, Pulse, Fastback e Toro sono alcuni dei modelli che hanno aiutato Fiat a restare davanti a tutti nelle vendite e che ormai fanno parte del panorama automobilistico brasiliano.

Quando si parla di soddisfazione del cliente, però, non conta soltanto l’auto scelta. Entrano in gioco anche il rapporto con il concessionario, l’assistenza, i servizi disponibili e il modo in cui vengono gestite le richieste dopo l’acquisto. Ed è proprio mettendo insieme tutti questi aspetti che Fiat è riuscita a ottenere ancora una volta il riconoscimento agli Experience Awards.