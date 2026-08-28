Ferrari 12Cilindri: azione adrenalinica sul bagnato | Video

Un video ci proietta nella magia della Ferrari 12Cilindri, in una sessione di guida energica su strada bagnata. Condotte del genere, ovviamente, non vanno imitate, perché escono fuori dai canoni del buonsenso e dal perimetro delle norme che regolano la circolazione.

Advertisement

Meglio limitarsi a guardare in piena sicurezza il filmato, visto che è già stato girato. La sua pubblicazione in rete è avvenuta sul canale YouTube di Mimino Garage. Immagino che le riprese siano state fatte in un’arteria viaria statunitense, piuttosto animata sul fronte planimetrico.

Gestire l’enorme potenza della “rossa” in condizioni di bassa aderenza, come in questo caso, richiede mestiere, specie quando si compiono vistose derapate su un fondo con grip non ottimale, mentre altre vetture si muovono in senso opposto di marcia.

Advertisement

Il video è elettrizzante, ma poco educativo in termini di condotta stradale. Bisogna ammettere che il tizio al volante ci sa fare, perché mantiene bene il controllo, nonostante la corposa patina d’acqua che riveste il manto bituminoso. Speriamo, però, che non si ripeta in imprese del genere.

Protagonista delle riprese è la già citata Ferrari 12Cilindri, una delle migliori GT oggi sul mercato. Questa “rossa” ha preso il posto in listino della 812 Superfast. Nel suo nome c’è l’omaggio alla motorizzazione simbolo del marchio emiliano.

Come sulle antesignane (dalla 550 Maranello in poi), il cuore aspirato V12 da 6.5 litri è disposto in posizione centrale-anteriore, per un migliore bilanciamento dei pesi. Questo monumento ingegneristico, rigorosamente aspirato e senza ibridazione, sviluppa una potenza massima di 830 cavalli.

Advertisement

L’unità propulsiva in esame può spingersi fino ai 9.500 giri al minuto, con sonorità meccaniche da antologia, godibili in parte anche nel video. Incredibili la spinta e l’elasticità. Eccellente il vigore, sin dai regimi più bassi: per averne conferma basta dire che l’80% della coppia è già disponibile a 2.500 giri al minuto.

Le metriche prestazionali della Ferrari 12Cilindri collocano questa GT al vertice della specie, sfiorando i riferimenti delle hypercar. Qui per passare da 0 a 100 km/h bastano 2.9 secondi, mentre i 200 km/h con partenza da fermo vengono archiviati in meno di 7.9 secondi. La velocità massima si fissa oltre quota 340 km/h. Al top la frenata, con un passaggio da 100 km/h a 0 in 31.4 metri e da 200 km/h a 0 in 122 metri.

Advertisement

Guardando i tratti della nostra “rossa” si coglie un certo livello di parentela visiva con la mitica 365 GTB/4 “Daytona”, soprattutto nel frontale, per la fascia nera a tutta larghezza che raccorda i gruppi ottici anteriori. Pure nel profilo si percepisce un raccordo filosofico con la “vecchia” regina, ma il quadro espressivo della Ferrari 12Cilindri è completamente diverso.

Possiamo dire che la nuova supercar si proietta verso la modernità, con note molto caratteristiche, specie nello specchio di coda, dove il suo look, che mette quasi tutti d’accordo sugli altri fronti, diventa più controverso e divisivo. In questo settore, infatti, alcune scelte stilistiche di Flavio Manzoni hanno il sapore di forzature, capaci di rompere la perfetta armonia del resto. Peccato. A voi il video!