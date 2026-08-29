Stellantis cala il poker a Expointer 2026: 51 auto tra Fiat, Jeep, Ram e Leapmotor

Stellantis si prepara a giocare un ruolo da protagonista alla 49ª edizione di Expointer, una delle più importanti fiere agroalimentari dell’America Latina. L’appuntamento è in programma dal 29 agosto al 6 settembre presso il Parco Fieristico Assis Brasil di Esteio, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Il gruppo porterà ben 51 veicoli appartenenti a Fiat, Ram, Jeep e Leapmotor, con una presenza particolarmente ricca di pickup, SUV e modelli elettrificati.

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Stellantis porta 51 veicoli a Expointer 2026

Fiat sarà uno dei marchi più presenti. Il legame con il mondo agricolo in Brasile è molto forte e a Expointer sarà possibile vedere praticamente tutta la gamma. Grande spazio naturalmente ai pickup Strada, Toro e Titano.

Strada, che continua a dominare le classifiche di vendita brasiliane, sarà presente nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. Per Toro ci saranno Endurance, Freedom, Volcano, Ultra e Ranch, mentre Titano verrà mostrato negli allestimenti Volcano e Ranch, con la nuova garanzia di cinque anni.

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Ci sarà spazio anche per Pulse Drive 1.3, Fastback Impetus MHEV, Abarth, Argo Trekking, Fiorino e Ducato. Fiat sosterrà inoltre per la prima volta il Padiglione dell’Agricoltura Familiare, che quest’anno arriverà a 509 espositori, nuovo record per Expointer.

Sempre a proposito di Stellantis, molto corposa anche la presenza di Ram, che porterà 18 veicoli. Gli occhi saranno soprattutto sul nuovo Dakota, esposto nelle versioni Warlock, Laramie, Laramie Night Edition e Big Horn. Ci sarà poi il Rampage nelle varianti Big Horn, Rebel, Laramie e R/T. Le ultime due utilizzano il nuovo Hurricane 4 Flex da 272 CV.

Ram porterà anche i suoi pickup più grandi, a cominciare dal 1500 Big Horn, nuovo punto d’ingresso nella gamma full-size. In mostra anche 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e 3500 Longhorn. Quest’ultimo avrà anche uno spazio dedicato vicino al ristorante Criollo Horse, legato alla collaborazione tra Ram e l’Associazione Brasiliana degli Allevatori di Cavalli Criollo.

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Per Jeep la novità più attesa sarà invece l’Avenger, pronto a mostrarsi al pubblico brasiliano in diverse versioni. Accanto al SUV compatto ci saranno Renegade Altitude, Compass Sport, Commander Longitude e Wrangler. Jeep metterà in evidenza anche la garanzia di cinque anni sulla gamma nazionale e i servizi connessi Adventure Intelligence.

A completare lo schieramento di Stellantis ci penserà Leapmotor, alla sua prima partecipazione a Expointer. Il marchio cinese porterà B10 Electric, C10 Electric e C10 Ultra-Hybrid. Quest’ultimo utilizza tecnologia REEV e rappresenta una proposta piuttosto particolare per il mercato brasiliano.

Tra pickup destinati al lavoro, SUV, mezzi commerciali ed elettrificati, lo spazio di Stellantis sarà quindi uno dei più affollati della fiera, con Fiat e Ram particolarmente concentrate sul pubblico legato al settore agricolo e Jeep e Leapmotor chiamate invece a mostrare le novità più recenti delle rispettive gamme.