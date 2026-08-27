Ferrari F80 XX in prova sulla pista di Portimao | Video

Della Ferrari F80 XX non si hanno notizie ufficiali, ma gli appassionati credono che nascerà. L’ipotesi trova conforto nel video condiviso in rete da Signal-Duck3305, un utente di Reddit che ha catturato il prototipo qualche settimana fa.

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Il filmato, di cui pochi conoscevano l’esistenza, è stato rilanciato ora da Varryx, sul suo canale Facebook, guadagnando subito grande popolarità. Le riprese sono state eseguite all’Autódromo Internacional do Algarve, a Portimao (Portogallo), dove la “rossa” è stata portata per alcuni test a porte chiuse.

Anche se le immagini non sono nitidissime, catturano con sufficiente dettaglio quella che potrebbe essere la prima uscita del modello carpita da un osservatore esterno. La Ferrari F80 XX dovrebbe essere, come le antesignane, una vettura laboratorio, destinata ai clienti collaudatori della casa di Maranello.

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In linea con quanto già fatto con le altre, non sarà omologata per l’uso stradale, ma potrà essere adoperata in pista nell’ambito dello specifico programma pensato dal “cavallino rampante” per alcuni dei suoi migliori owner. Si può ipotizzare che l’arrivo di questa vettura, dal carattere marcatamente racing, avverrà dopo il debutto della F80 Aperta, il cui arrivo in società è atteso per il 2027.

Dalla Enzo in poi, il marchio emiliano ha sempre dato vita a una variante estrema destinata al programma XX. Anche la Ferrari F80 dovrebbe giovarsi di questo allestimento, nonostante sia già, nella versione “standard”, una sorta di prototipo di Le Mans (Hypercar), addomesticato quel po’ che serve per l’uso stradale.

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Il fatto che la base di partenza sia così vicina a un bolide da gara fa ipotizzare performance incredibili per la XX, che porterebbe l’asticella ancora più in alto.

Per chi non lo sapesse, la Ferrari F80 è la supercar di punta della casa di Maranello. Rispetto alle progenitrici (GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari) il salto in avanti, sul piano ingegneristico e prestazionale, è di portata quantica, anche a costo di sacrificare in parte il design e la consolidata tradizione dei motori più frazionati.

Qui, infatti, la spinta è garantita da un powertrain ibrido, il cui epicentro sta in un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata. Questo, insieme alla componente elettrica, sviluppa una potenza complessiva di 1.200 cavalli, 900 dei quali messi sul piatto dall’unità termica.

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Le metriche sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi, da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Ancora più sbalorditivo il tempo sul giro ottenuto sulla pista di Fiorano: 1’15″30. Siamo tra la FXX e la FXX K, oltretutto con coperture stradali. Vi lascio immaginare a quali livelli potrà spingersi la variante XX. A voi il video del prototipo. Buona visione!