Ferrari 296 GT3 Evo all’assalto del Nürburgring: sette Rosse in pista dopo il grande weekend di Spa

Ferrari arriva al Nürburgring con parecchie carte da giocare. Dal 28 al 30 agosto 2026 il GT World Challenge Europe – Endurance Cup torna in pista e il Cavallino si presenterà con sette 296 GT3 Evo, distribuite tra Pro, Gold, Bronze e Silver Cup. Dopo il buon bottino raccolto alla 24 Ore di Spa, l’obiettivo è semplice: confermarsi su un tracciato dove velocità, equilibrio e gestione della gara contano tantissimo.

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Ferrari 296 GT3 Evo, sette equipaggi per il weekend del Nürburgring

In Pro Cup AF Corse schiererà due vetture. Sulla numero 51 ci saranno Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca, reduci dal terzo posto conquistato a Spa. Per loro è stato il primo podio stagionale e il weekend tedesco può diventare il punto giusto per dare continuità a quel risultato.

Sulla numero 50, invece, toccherà a Lilou Wadoux-Ducellier, Arthur Leclerc e Sean Gelael. In Belgio hanno chiuso quinti dopo una rimonta davvero notevole dalla 28esima posizione. Un risultato che racconta bene quanto il passo gara ci fosse, anche se il lavoro da fare resta parecchio.

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Nella Gold Cup ci sarà la 296 GT3 Evo numero 71 di Selected Car Racing con Malte Ebdrup, Simon Birch e Frederik Schandorff. Il trio danese arriva al Nürburgring da terzo in classifica con 63 punti, a 22 lunghezze dalla vetta. A Spa aveva impressionato già in Superpole, chiusa addirittura al quarto posto assoluto, prima del quarto posto finale di categoria.

Ancora più interessante la situazione in Bronze Cup, dove Dustin Blattner e Dennis Marschall si presentano da leader con la Ferrari numero 74 di Kessel Racing. I campioni in carica hanno 87 punti e arrivano soprattutto dalla vittoria alla 24 Ore di Spa. In Germania tornerà con loro anche Lorenzo Patrese, assente nella gara belga per una concomitanza.

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Sempre nella Bronze Cup ci sarà la numero 60 di JMW Motorsport, affidata a Thomas Kiefer, Rolf Ineichen e Tim Heinemann. Per loro il Nürburgring sarà anche l’occasione per lasciarsi alle spalle il ritiro di Spa, arrivato per un problema tecnico.

Ferrari sarà ben presente anche nella Silver Cup. Rinaldi Racing porterà la numero 45 con Rafael Duran, Dylan Medler e David Perel, protagonisti della vittoria di classe alla 24 Ore di Spa insieme ad Alessandro Balzan. Nonostante quel successo, la classifica resta ancora aperta e il margine dai leader è importante.

AF Corse schiererà poi la numero 52 con Matias Zagazeta, Jef Machiels e Gilles Stadsbader. I tre occupano il quarto posto nella graduatoria di categoria e arrivano dal podio conquistato proprio a Spa.

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Il programma scatterà venerdì con i test a pagamento e il Bronze Test. Sabato sarà la volta delle prove libere, mentre domenica mattina le qualifiche definiranno la griglia.

La gara partirà alle 15.00 di domenica 30 agosto e durerà tre ore. Dopo il Nürburgring resterà soltanto Portimão, dal 16 al 18 ottobre. Per questo il weekend tedesco pesa parecchio: chi vuole giocarsi qualcosa fino alla fine, qui non può permettersi passi falsi.