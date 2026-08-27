DS Night Vision rivela quello che i fari non vedono: il sistema su N°7 e N°8

Sono ben 300 i metri di buio scansionati in tempo reale, con una telecamera a infrarossi nascosta nella griglia anteriore. DS Automobiles potrebbe aver reinventato la visione notturna e ha deciso di portarla dove di solito arriva solo il marketing delle berline tedesche da sette cifre.

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DS Night Vision funziona rilevando il calore corporeo emesso da pedoni, ciclisti e animali selvatici molto prima che i fari tradizionali li illuminino. Il sistema analizza la traiettoria degli oggetti rilevati e ne calcola il livello di minaccia: giallo quando qualcosa si avvicina alla carreggiata, rosso con avviso acustico quando il rischio di collisione diventa concreto. Secondi preziosi ai fini di aumentare la sicurezza stradale.

L’integrazione con i fari DS Pixel LED Vision chiude il cerchio. Il sistema gestisce il fascio luminoso senza abbagliare chi viene dall’altra parte. In questo modo non si arriva a trasformare la propria visibilità nel problema altrui.

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Riconoscere un punto caldo non basta, serve capire se si tratta di una volpe che attraversa un campo o di un bambino che sbuca tra le macchine parcheggiate. L’algoritmo fa quella distinzione, in millisecondi, e la porta direttamente sul quadro strumenti digitale.

DS Night Vision è disponibile su DS N°7 e DS N°8. Sul DS N°8, la funzione rientra nel pacchetto opzionale Absolute Tech, che aggiunge specchietti elettrocromatici con riscaldamento, ripiegamento elettrico, proiezione del logo DS sul suolo e memoria delle impostazioni. Sul DS N°7, il sistema è di serie nell’allestimento top La Première, oppure acquistabile sull’allestimento Étoile con il pacchetto Absolute Tech.

DS Automobiles ha costruito la propria identità sull’equazione “moda uguale tecnologia”, con risultati alterni a seconda del modello e dell’anno. Una telecamera a infrarossi integrata senza sbavature estetiche, un’interfaccia che non distrae, una logica di allerta che scala con il pericolo reale. Abbiamo qui una funzione che esiste da decenni sulle ammiraglia di lusso e che qualcuno ha finalmente deciso di “democratizzare”.