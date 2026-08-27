Nuovo Alfa Romeo C-SUV: la vera sfida sarà fare meglio della Tonale e riportare il Biscione nel cuore del mercato premium

Cresce l’attesa per il nuovo Alfa Romeo C-SUV che come detto in più occasioni sarà erede di Tonale e sarà svelato entro la fine del 2027. Questo atteso SUV, di cui Alfa Romeo ha mostrato nei mesi scorsi la prima immagine teaser, sarà un modello fondamentale per il futuro della casa automobilistica del biscione. Si tratterà infatti dell’erede di Tonale ma che probabilmente avrà un nome diverso. Questo in quanto il marchio milanese intende segnare un distacco abbastanza netto rispetto al modello attuale.

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Nuovo Alfa Romeo C-SUV: il vero confronto sarà con la Tonale

La Tonale, arrivata nel 2022, ha avuto un ruolo importante perché ha portato Alfa Romeo nel segmento dei SUV compatti premium, quello dove si gioca una parte importante delle vendite in Europa. È stata anche il modello che ha aperto davvero la strada all’elettrificazione del Biscione, prima con le versioni mild hybrid e poi con la Plug-In Hybrid Q4.

Il nuovo C-SUV tuttavia proverà a fare ancora di più riportando il biscione nel cuore del segmento premium del mercato auto europeo. Il veicolo, rispetto al suo predecessore, partirà però da basi completamente diverse. Non userà più l’architettura dell’attuale Tonale, ma la STLA Medium, una delle piattaforme centrali per i prossimi modelli Stellantis. La produzione è prevista a Melfi, mentre la presentazione dovrebbe arrivare nel quarto trimestre del 2027.

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Uno degli aspetti più interessanti sarà proprio la gamma motori. Alfa Romeo ha già parlato di un progetto multi-energia e questo dovrebbe dare al nuovo modello una maggiore libertà rispetto alla Tonale, permettendogli di adattarsi meglio a mercati che oggi stanno andando verso l’elettrico a velocità molto diverse.

Ed è proprio qui che il confronto con la Tonale diventa interessante. L’attuale SUV è nato in un’altra fase della storia del gruppo, quando Stellantis non esisteva ancora nella forma attuale e la base tecnica arrivava dall’epoca FCA. Il nuovo Alfa Romeo C-SUV sarà invece un prodotto sviluppato interamente dentro la nuova struttura industriale del gruppo.

La vera domanda sarà quindi un’altra: quanto riuscirà ad avere un carattere davvero Alfa Romeo? Condividere piattaforme e componenti è ormai normale, ma per un marchio come il Biscione non basta cambiare il frontale o aggiungere lo Scudetto. Il nuovo Alfa Romeo C-SUV dovrà convincere soprattutto per come si guida, per la taratura dello sterzo, dell’assetto e per quella sensazione di maggiore coinvolgimento che Alfa Romeo ha sempre cercato di mettere al centro dei propri modelli.

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Anche sul design potrebbe esserci un distacco netto dalla Tonale. Un primo teaser ufficiale ha già mostrato parte del posteriore e il progetto stilistico sarebbe ormai in una fase avanzata. Il Centro Stile Alfa Romeo di Torino sta lavorando su un modello che dovrà entrare nel nuovo corso estetico del marchio senza sembrare semplicemente un’evoluzione dell’attuale SUV.

Poi c’è il tema commerciale. La Tonale ha dato ad Alfa Romeo una presenza stabile nel segmento C-SUV, ma il prossimo modello dovrà probabilmente fare un passo in più e cercare di ritagliarsi uno spazio più forte contro rivali come BMW X1, Audi Q3 e Mercedes GLA.

Molto dipenderà anche dal prezzo. Se il nuovo Alfa Romeo C-SUV salirà troppo, rischierà di restringere il pubblico; se invece Alfa Romeo riuscirà a trovare un equilibrio tra immagine premium, contenuti e accessibilità, potrebbe avere più margine per crescere rispetto alla Tonale.

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Il 2027 sarà quindi un passaggio importante. La Tonale ha aperto la strada, ma il nuovo Alfa Romeo C-SUV dovrà dimostrare che il Biscione è riuscito a fare un passo avanti vero, non soltanto sul piano tecnico, ma anche per posizionamento, identità e capacità di competere nel segmento premium europeo.