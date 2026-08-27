La Opel Grandland Electric AWD a trazione integrale è adatta anche per le roulotte

La Opel Grandland Electric AWD a trazione integrale è un mezzo adatto anche al traino delle roulotte. Può “tirare” fino a 1.350 chilogrammi di peso e si presta al trasporto di attrezzature sportive e ricreative.

Advertisement

Ecco perché ha le carte in regola per suscitare l’interesse degli amanti delle auto “green”, desiderosi di andare in vacanza con la propria casa mobile. Per dirla tutta, sembra fatta apposta per loro, come una compagna ideale. Ovviamente in un quadro di stile e di versatilità ad ampio raggio, che emerge al meglio senza rimorchio.

Gli uomini di Rüsselsheim sono orgogliosi della loro vettura, che è la prima “alla spina” del marchio ad essere dotata delle quattro ruote motrici. L’Opel Grandland Electric AWD promette rispetto ambientale, piacere di guida e capacità di adattamento, per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie.

Advertisement

L’unità propulsiva è molto vigorosa: eroga 509 Nm di coppia e 239 kW (325 cavalli) di potenza massima. Può scattare da 0 a 100 km/h in 6.1 secondi, regalando buone emozioni al volante.

Foto Stellantis

Viene naturale immaginarla mentre traina una roulotte moderna, progettata specificamente per i veicoli elettrici. Una di quelle con design più leggero e compatto, oltre che ottimizzato sotto il profilo aerodinamico, per far sciupare meno energia alle batterie del mezzo. Così è possibile affrontare in modo più sereno le trasferte verso il campeggio preferito.

L’Opel Grandland Electric AWD è stata progettata, come le “sorelle” della stessa famiglia, per garantire il massimo comfort di viaggio al conducente e ai suoi passeggeri. Dispone di sedili anteriori Intelli-Seat, di un infotainment evoluto e di Pixel Box nella console centrale per la ricarica wireless degli smartphone. Quelle prima citate sono solo alcune delle soluzioni intelligenti del veicolo in esame.

Advertisement

La roulotte si aggancia in pochi secondi, anche senza strumenti aggiuntivi. Tutto avviene in modo semplice e naturale. Stabile, sicura e confortevole, l’auto elettrica a trazione integrale del “blitz” offre quattro modalità di guida ed un telaio con smorzamento selettivo in frequenza.

In base alla situazione, alle condizioni della superficie stradale e allo stile di guida, la tecnologia unica degli ammortizzatori consente diverse caratteristiche di smorzamento, che filtrano in modo efficace le alte frequenze – cioè gli impatti brevi come sui ciottoli – regalando al tempo stesso uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada a basse frequenze.

Advertisement

Molto curato il tema della sicurezza: una delle priorità del progetto. La Opel Grandland Electric AWD, anche quando è completamente carica e traina un rimorchio, protegge al meglio gli occupanti, grazie all’ESP con funzione TSM (sistema anti-oscillazione del rimorchio), che impedisce attivamente alla roulotte di oscillare durante il viaggio.

Il SUV tedesco può percorrere fino a 502 chilometri nel ciclo WLTP. L’autonomia effettiva può variare in base alle condizioni quotidiane e dipende da vari fattori. Per ricaricare dal 20% all’80% la batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh (capacità netta), con un caricatore pubblico rapido, ci vogliono circa 30 minuti.

Foto Stellantis Foto Stellantis Foto Stellantis Foto Stellantis

Fonte | Stellantis