Leapmotor porta a Interlagos il suo SUV più cattivo: 598 CV e 0-100 in 4 secondi

Leapmotor ha scelto il Festival di Interlagos per mostrare una parte della gamma che, almeno per ora, in Brasile non è ancora disponibile. La protagonista più appariscente è la C10 Electric AWD, versione a trazione integrale del SUV cinese che mette insieme due motori elettrici, quasi 600 CV e prestazioni che fanno subito parlare.

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Il numero che colpisce di più è lo 0-100 km/h: appena 4 secondi. A Interlagos il pubblico può salire a bordo accanto a un pilota professionista e provare direttamente cosa significa tutta quella potenza scaricata sulle quattro ruote.

Leapmotor C10 Electric AWD porta 598 CV a Interlagos

La Leapmotor C10 Electric AWD monta un motore su ciascun asse e arriva a 598 CV complessivi, con 720 Nm di coppia. La trazione integrale gestisce automaticamente la spinta tra anteriore e posteriore, mentre la batteria da 81,9 kWh consente un’autonomia dichiarata fino a 437 km nel ciclo WLTP.

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Interessante anche la parte dedicata alla ricarica. Grazie all’architettura a 800 Volt, la batteria può passare dal 30 all’80% in circa 22 minuti. Va però chiarito un punto: la C10 AWD non è stata portata a Interlagos come modello già confermato per il mercato brasiliano. Leapmotor la usa soprattutto per far vedere cosa è in grado di offrire a livello globale e per capire come reagisce il pubblico locale.

Una funzione simile ce l’ha anche la B05, berlina di medie dimensioni che sarà esposta nello stand del marchio. In questo caso troviamo la trazione posteriore, 218 CV, fino a 482 km di autonomia WLTP e uno 0-100 km/h in 6,7 secondi.

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È un modello interessante anche perché mostra che Leapmotor non vuole limitarsi ai SUV. La B05 punta infatti su una carrozzeria più tradizionale e su un’impostazione che potrebbe attirare un pubblico diverso.

Il terzo nome importante è la B10 Ultra-Hybrid, che invece riguarda molto più da vicino il mercato brasiliano. Sarà infatti uno dei prossimi lanci ufficiali del marchio nel Paese e utilizzerà la tecnologia REEV, con il motore termico impiegato come generatore per aumentare l’autonomia del sistema elettrico.

A Interlagos non ci saranno soltanto auto ferme negli stand. Il pubblico potrà provare anche la gamma Leapmotor già disponibile, composta da B10 Electric, C10 Ultra-Hybrid REEV e C10 Electric.

Il marchio ha poi preparato alcune attività più curiose. Una utilizza la funzione V2L della C10 Electric per alimentare una stampante che consegnerà ai visitatori una foto scattata a bordo dell’auto.

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Ci sarà anche un sistema capace di creare una versione digitale dei partecipanti attraverso una telecamera con sensore di movimento, mentre chi parteciperà ai test drive riceverà un video personalizzato con alcuni momenti della prova e le proprie reazioni.

Interlagos, quindi, servirà soprattutto a capire quanto interesse possano generare modelli come C10 AWD e B05. La B10 Ultra-Hybrid, invece, è già qualcosa di molto più concreto per il Brasile.