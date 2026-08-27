L’Alfa Romeo Spider che ha dormito 44 anni è all’asta: solo 16.000 km percorsi

Non ci sono errori, parliamo di circa 16mila chilometri percorsi in poco meno di mezzo secolo. Quest’Alfa Romeo 2000 Spider Veloce del 1981 apparsa su Bring a Trailer è il tipo di auto che trasforma collezionisti navigati in adolescenti emozionati. Grigio Metallic fuori, pelle Ruby dentro, una combinazione cromatica incantevole, e una capote nera da tenere giù la maggior parte del tempo.

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La carrozzeria firmata Pininfarina è quella della Serie 2, prodotta tra il 1970 e il 1982, un arco temporale che Classic.com sintetizza in un prezzo medio di mercato di circa 22.000 dollari, ricavato da quarantadue vendite americane censite. Il range, però, è molto ampio: da 1.600 dollari per una carcassa da restaurare fino a 175.000 per un esemplare da museo.

Questa Spider punta decisamente verso il secondo estremo, anche se le offerte iniziali su BaT si aggiravano attorno ai 2.000 dollari. Chi conosce la piattaforma sa che il prezzo vero emerge solo negli ultimi minuti, quando i “cecchini” entrano in scena.

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Sotto il cofano lavora il quattro cilindri da 2.0 litri a doppio albero a camme, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti e a un differenziale a slittamento limitato. Fin qui, ortodossia pura. Poi arriva la nota stonata per i puristi: il venditore ha sostituito l’iniezione elettronica originale con due carburatori Dellorto, affiancandoli a un’accensione potenziata e a collettori di scarico Centerline Alfa.

L’abitacolo è un documento d’epoca: alzacristalli elettrici, autoradio a cassette, console centrale integrata, volante Personal con corona in legno. Nulla è stato aggiornato per compiacere il mercato moderno. Dal 2020 in poi, una serie di interventi ha rimesso in forma la meccanica, scarico, candele, pompa del carburante, cinghie, tubi del riscaldamento, alternatore, cavo dell’acceleratore, paraolio e guarnizione del coperchio valvole. L’elenco è lungo e rassicurante.

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La capote mostra qualche scoloramento, i coprifaro tendono all’ingiallimento. Imperfezioni che su una Spider di quarantacinque anni non si chiamano difetti: si chiamano patina.