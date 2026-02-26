60 anni di Alfa Romeo Spider: il mito italiano che ha conquistato Hollywood 

Alfa Romeo è sinonimo di eleganza e sportività, un DNA che ha saputo infondere con successo nelle sue cabriolet. Dai primi modelli “Torpedo” anteguerra alla 4C Spider, il marchio ha mantenuto una collaborazione costante con rinomati carrozzieri italiani come Touring, Zagato e, soprattutto, Pininfarina. Tuttavia, nella storia dell’azienda milanese, un nome brilla in modo particolare: l’Alfa Romeo Spider.

Con oltre 124.000 unità vendute in quattro generazioni, Alfa Romeo Spider incarna la quintessenza del “Made in Italy”

La storia delle moderne decappottabili del marchio affonda le sue radici nella visione di Max Edwin Hoffman, l’importatore americano che convinse Alfa Romeo a creare la Giulietta Spider negli anni ’50, immaginando un clamoroso successo sulla costa del Pacifico. Disegnata da Pinin Farina e soprannominata “la bella signorina” per la sua eleganza classica, fu un preludio a ciò che sarebbe arrivato in seguito.

Sessant’anni fa, con l’obiettivo di superare il design della Giulietta, Alfa Romeo e Pininfarina presentarono la 1600 Spider. Con la sua inconfondibile forma ellissoidale, che le valse il soprannome italiano di “Osso di Seppia”, questa vettura segnò una pietra miliare. Sebbene il nome ufficiale fosse 1600 Spider per motivi di marchio, il pubblico la battezzò per sempre “Duetto”.

Il Duetto divenne rapidamente una star internazionale. Il suo debutto a bordo del transatlantico Raffaello, in una crociera di lusso a New York con il meglio dell’alta società europea, anticipò il concetto di “Made in Italy” molto prima che diventasse uno slogan globale.

Tuttavia, fu Hollywood a garantirle l’immortalità. L’immagine di un giovane Dustin Hoffman alla guida di una Duetto rossa sotto il sole della California al ritmo di Simon & Garfunkel ne “Il Laureato” (1967) ne consolidò lo status di auto cult. Non fu l’unico: Steve McQueen, vero fanatico della velocità, la descrisse nel 1966 come “un’auto che perdona tutto ed è molto bella”, mentre Muhammad Ali personalizzò la sua con la targa “Ali Bee”, in onore del suo celebre motto: fluttuare come una farfalla e pungere come un’ape.

Tecnicamente all’avanguardia per l’epoca, la prima Alfa Romeo Spider ereditava la meccanica della Giulia Sprint GT Veloce, con un motore in lega leggera da 1.570 cc che erogava 109 CV, che, abbinato a un peso inferiore ai 1.000 kg, garantiva un’esperienza di guida entusiasmante.

Alfa Romeo Spider Duetto 1600

Il suo successo fu tale che rimase in produzione per 28 anni, attraversando quattro generazioni distinte: dall’originale “Osso di Seppia”, passando per la “Coda Tronca” del 1969 e la versione “Aerodinamica” degli anni ’80, fino alla raffinata IV Serie degli anni ’90. Con oltre 124.000 unità vendute, la Spider detiene il record di longevità nella storia dell’Alfa Romeo.