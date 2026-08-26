Maserati arriva al cinema: primo trailer del film con Al Pacino e Anthony Hopkins

La storia di Maserati arriva al cinema e il primo trailer di “Maserati: The Brothers” fa capire subito che non sarà il classico film costruito soltanto attorno alle auto. Al centro ci sono soprattutto i fratelli Maserati, le difficoltà degli inizi e quel periodo in cui il Tridente era ancora lontano dal diventare uno dei nomi più conosciuti dell’automobilismo italiano.

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Il trailer è stato pubblicato nelle scorse ore e il cast, da solo, basta a far capire le ambizioni del progetto. Ci sono Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Nomi importanti per raccontare una storia che, pur partendo dai motori, vuole evidentemente parlare anche a chi non è necessariamente un appassionato di auto.

Alla regia c’è Bobby Moresco, premio Oscar per la sceneggiatura di Crash. Le riprese sono state realizzate anche in Italia, tra Modena e Cinecittà, e l’atmosfera sembra quella giusta per raccontare un’epoca in cui costruire auto da corsa significava fare tutto quasi da zero, spesso con pochi mezzi e tantissima ambizione.

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Maserati: The Brothers racconta prima di tutto la famiglia

Il cuore del film saranno naturalmente i fratelli Maserati. Michele Morrone interpreta Alfieri, Salvatore Esposito è Bindo, mentre Lorenzo De Moor veste i panni di Carlo. Il racconto seguirà i primi passi nelle officine, le intuizioni tecniche, i problemi economici e il rapporto tra i fratelli, prima ancora dei grandi successi arrivati sulle piste.

Le corse, comunque, avranno un ruolo importante. Nel trailer si intravede chiaramente quanto peso avrà la 500 Miglia di Indianapolis, una delle pagine più incredibili della storia Maserati. Nel 1939 e nel 1940 Wilbur Shaw vinse infatti la gara con la 8CTF Boyle Special, regalando al Tridente un primato che resiste ancora oggi: Maserati resta l’unico marchio italiano ad aver conquistato Indianapolis.

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Ma il film sembra voler andare oltre i trofei e le auto leggendarie. La parte più interessante potrebbe essere proprio quella dedicata a ciò che normalmente resta sullo sfondo: i soldi che mancavano, le tensioni, i rischi presi e le scelte necessarie per tenere in vita un progetto che, all’inizio, aveva tutto tranne che la certezza di riuscire.

Al Pacino interpreta Vincenzo Vaccaro, uomo d’affari vicino alla famiglia, mentre Anthony Hopkins veste i panni di uno dei finanziatori coinvolti nel percorso dei fratelli. Andy Garcia e Jessica Alba completano un cast che dà al film un respiro molto più ampio rispetto a una semplice produzione per appassionati.

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Il momento in cui arriva “Maserati: The Brothers”, tra l’altro, è particolare. Maserati sta attraversando una fase complicata sul piano commerciale e Stellantis sta lavorando a un piano di rilancio che dovrà chiarire meglio il futuro del marchio.

Ricordiamo infine che in Italia il film sarà distribuito da Notorious Pictures. Per ora viene indicato semplicemente come “prossimamente al cinema”. Alcune fonti parlano del 15 ottobre 2026, ma manca ancora una conferma definitiva del distributore.