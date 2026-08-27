Ram Rampage Rebel Ignition, edizione limitata da 400 esemplari: look esclusivo e fino a 272 CV

Ram ha scelto ancora una volta il Festival di Interlagos per mostrare qualcosa di speciale. Sul palco brasiliano ha infatti debuttato la nuova Rampage Rebel Ignition Limited Special Edition, una serie limitata che riprende il nome della precedente Ignition ma lo abbina questa volta all’allestimento Rebel. Ne saranno costruiti soltanto 400 esemplari numerati, tutti destinati al mercato brasiliano.

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La prima cosa che la distingue è il colore. Ram ha scelto una tinta metallizzata Pacific Blue riservata esclusivamente a questa versione, abbinata a grafiche dedicate sul cofano e sulle fiancate. Tetto, specchietti e cerchi sono invece neri, mentre gli pneumatici sono Pirelli Scorpion All Terrain Plus da 235/65 R17.

Dietro la cabina trova posto anche il Rambar, il roll-bar che rende la Rampage ancora più riconoscibile e le dà un aspetto più robusto.

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Ram Rampage Rebel Ignition: 400 esemplari e due motori

Anche l’abitacolo è stato ritoccato per distinguerlo dalla normale Rebel. I sedili sono in pelle e camoscio nero, con il logo Rebel ricamato sugli schienali anteriori. I sedili davanti hanno regolazione elettrica e memoria a due posizioni.

Il blu della carrozzeria viene richiamato anche all’interno, con dettagli su portiere, volante, sedili, console centrale e plancia. La parte tecnologica resta quella che conosciamo sulla Rampage, con quadro strumenti digitale da 10,3 pollici e sistema multimediale da 12,3 pollici.

A rendere ogni esemplare unico c’è poi una targhetta numerata da 1 a 400, posizionata sulla plancia davanti al passeggero. Completano il pacchetto le soglie illuminate a LED e i tappetini in gomma con bordi rialzati.

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Sotto il cofano si può scegliere tra due motorizzazioni. La prima è il 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex introdotto con il model year 2027, capace di sviluppare 272 CV e 400 Nm. Con questo motore la Rampage Rebel Ignition passa da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e arriva a 210 km/h.

Per la prima volta su questa serie speciale è disponibile anche il 2.2 turbodiesel da 200 CV e 450 Nm, una scelta più orientata a chi usa il pickup anche per lunghi viaggi o lavoro. Entrambe le versioni adottano il cambio automatico a nove rapporti e la trazione integrale 4×4 Auto, con gestione automatica della coppia e marce ridotte.

La dotazione di sicurezza comprende sette airbag e diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo con Stop & Go, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco, avviso del traffico trasversale posteriore e mantenimento della corsia.

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Interlagos sarà anche l’occasione per mostrare buona parte della gamma Ram. Accanto alla nuova Rampage ci saranno il 1500 Big Horn da 426 CV, il nuovo Ram Dakota nelle versioni Laramie Night Edition e Warlock, il gigantesco 3500 Limited Longhorn Mega Cab Dually e il 1500 TRX con il V8 HEMI da 712 CV.

La nuova Rampage Rebel Ignition arriverà presto nelle concessionarie brasiliane. I prezzi partiranno da 250.990 real con il 2.0 Hurricane Turbo Flex e da 270.990 real con il 2.2 turbodiesel.