Pulse Abarth Scorpionissima debutta a Interlagos: lo Scorpione mostra il suo lato più estremo

Abarth ha scelto il Festival di Interlagos 2026 per mostrare al pubblico brasiliano una Pulse molto diversa da quella che già conosciamo. Si chiama Pulse Abarth Scorpionissima ed è un concept nato per sperimentare nuove soluzioni di stile e, soprattutto, per capire come potrebbero essere accolte dal pubblico. Per il momento, quindi, non si parla di una versione pronta ad arrivare nelle concessionarie, ma di un progetto che potrebbe anticipare qualche idea destinata al futuro del marchio in Brasile.

Advertisement

Pulse Abarth Scorpionissima, a Interlagos debutta il lato più aggressivo della Pulse

L’ispirazione arriva dalle più recenti versioni europee della Scorpionissima e dal nuovo linguaggio stilistico che Abarth sta portando avanti nel Vecchio Continente. La Pulse brasiliana diventa così ancora più appariscente, cattiva e ricercata nei dettagli, senza perdere quella base tecnica che l’ha resa uno dei SUV compatti più prestazionali sul mercato locale.

Sotto il cofano resta infatti il motore capace di erogare fino a 185 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Numeri interessanti per un modello di queste dimensioni e che spiegano bene perché Abarth abbia deciso di utilizzare proprio la Pulse come base per questo esperimento.

Advertisement

A cambiare davvero è soprattutto l’immagine. La Pulse Abarth Scorpionissima si riconosce subito per il cofano nero lucido, che rende il frontale ancora più aggressivo, e per i numerosi dettagli in verde acido presenti sia all’esterno sia all’interno. Sono piccoli elementi, ma bastano per dare al concept una personalità decisamente più forte rispetto alla vettura di serie.

Abarth ha lavorato anche sulle finiture, cercando di creare un ambiente più vicino a quello delle sportive vere e proprie. La nuova scritta Abarth contribuisce a rendere l’insieme più moderno, mentre nell’abitacolo trovano spazio rivestimenti in pelle scamosciata e sedili con la firma Scorpionissima.

Tra le curiosità più interessanti c’è poi il quadro strumenti digitale. All’accensione compare infatti una speciale animazione che riproduce il movimento di uno scorpione, seguita dal nome Scorpionissima. Un dettaglio puramente scenografico, ma perfettamente in linea con l’immagine che Abarth vuole dare a questa versione.

Advertisement

Frederico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha spiegato che il concept nasce proprio con l’obiettivo di esplorare nuove strade per il marchio in Brasile. L’idea è quella di mantenere vivo il legame con l’eredità di Carlo Abarth, avvicinando allo stesso tempo lo stile dei modelli sudamericani a quello delle Abarth europee più recenti.

Anche la scelta di Interlagos come palcoscenico non è casuale. Il celebre circuito brasiliano è da sempre sinonimo di velocità e competizioni e rappresenta quindi uno scenario perfetto per presentare un’Abarth ancora più estrema e provocatoria.

Resta ora da capire se la Pulse Abarth Scorpionissima rimarrà soltanto un prototipo oppure se il riscontro del pubblico convincerà il marchio a trasformarla in qualcosa di concreto. Per adesso Abarth non ha annunciato una produzione di serie, ma il fatto che il concept sia stato realizzato proprio per testare la risposta del mercato lascia aperta più di una possibilità.