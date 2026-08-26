Stellantis rafforza la presenza in Corea: nuovo showroom per Jeep e Peugeot nel cuore di Seul

Stellantis allarga la propria presenza commerciale in Corea del Sud e sceglie una delle zone più importanti di Seul per farlo. Il gruppo ha infatti inaugurato un nuovo showroom Stellantis Brand House nell’area di Gangnam e Seocho, dove Jeep e Peugeot vengono riunite sotto lo stesso tetto.

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La nuova sede è gestita da KCC Mobility ed è la dodicesima Stellantis Brand House aperta nel Paese. Si trova a Seocho-dong, una zona nella quale si concentrano molti dei principali marchi automobilistici stranieri presenti sul mercato coreano. Una posizione tutt’altro che casuale, visto che proprio qui si gioca buona parte della partita delle auto d’importazione nella capitale.

Lo showroom occupa circa 641 metri quadrati, tutti su un unico piano, e può ospitare contemporaneamente otto vetture: quattro Jeep e quattro Peugeot.

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Stellantis riunisce Jeep e Peugeot nel nuovo showroom di Seul

La scelta di condividere lo stesso spazio non significa però rinunciare all’identità dei due marchi. Anzi, Stellantis ha cercato di mantenerli ben distinti anche all’interno della stessa struttura.

La parte dedicata a Jeep richiama subito l’universo del marchio americano, con elementi ispirati alla classica griglia a sette feritoie e tonalità come Autumn Leaf e Mud, scelte per evocare avventura, natura e utilizzo all’aria aperta.

L’area Peugeot ha invece un’impostazione più elegante e pulita, dominata dal nero e dal blu e dalla presenza del Leone, elemento centrale della nuova immagine del marchio francese.

L’obiettivo non è quindi semplicemente mettere due esposizioni una accanto all’altra, ma creare un punto vendita unico nel quale il cliente possa muoversi facilmente tra due marchi molto diversi tra loro.

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Stellantis

Stellantis sta lavorando anche sull’assistenza. Il centro Peugeot di Seongdong, sempre gestito da KCC Mobility, sta già servendo temporaneamente anche i clienti Jeep. Dopo i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero essere completati entro la fine dell’anno, la struttura riaprirà come vero e proprio centro assistenza SBH per entrambi i marchi.

Secondo Bang Sil, presidente di Stellantis Korea, la nuova sede permetterà al gruppo di essere più presente in una delle aree commercialmente più importanti di Seul e di offrire un servizio più semplice, dall’acquisto dell’auto fino alla manutenzione.

E il progetto non si fermerà a Gangnam e Seocho. Stellantis vuole portare a 14 il numero degli showroom SBH in Corea del Sud entro il 2027, aumentando così la copertura di Jeep e Peugeot in un mercato nel quale i marchi stranieri continuano a giocare un ruolo importante.

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Per festeggiare l’apertura, fino al 30 settembre sono previste anche alcune iniziative dedicate ai clienti, tra gadget Jeep e Peugeot, valigie personalizzate per chi ritira una nuova vettura e un’estrazione a premi.