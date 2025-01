Stellantis Korea unifica gli showroom Jeep e Peugeot creando lo Stellantis Brand House

Stellantis Korea ha annunciato il 22 gennaio un’importante espansione della rete integrata “Stellantis Brand House” (SBH), un innovativo modello di showroom dove i clienti potranno esplorare e provare i veicoli dei marchi Jeep e Peugeot in un unico luogo. L’azienda ha ufficializzato il progetto attraverso una cerimonia di stipula di un accordo commerciale con sette concessionari, tra cui KCC Mobility. L’evento si è svolto presso l’hotel Mondrian Seoul Itaewon, situato a Yongsan, Seul.

In base a questa nuova strategia, Stellantis Korea si impegna a trasformare 11 showroom e 14 centri di assistenza in strutture SBH entro la fine del 2025. Questo modello non solo semplifica l’accesso ai marchi Stellantis per i clienti, ma punta anche a creare sinergie tra Jeep e Peugeot, migliorando l’efficienza operativa.

Bangsil, rappresentante di Stellantis Korea, ha dichiarato: “Grazie a questa iniziativa, i nostri clienti potranno usufruire di showroom e centri di assistenza con maggiore facilità. Il nostro obiettivo è massimizzare le sinergie tra i marchi e porre le basi per una crescita sostenibile e duratura.”

Shim Hyun-bo, rappresentante di KCC Mobility, ha condiviso un entusiasmo simile, affermando: “La Stellantis Brand House rappresenta un modello di business eccellente, pensato per offrire ai clienti una vasta gamma di opzioni in linea con le loro preferenze e tendenze in continua evoluzione. Questo ci permetterà di comunicare meglio con un numero maggiore di clienti.” L’iniziativa SBH sottolinea l’impegno di Stellantis nel rafforzare la propria presenza sul mercato coreano, offrendo un’esperienza di acquisto semplificata e innovativa, orientata alle esigenze dei clienti moderni.