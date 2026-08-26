Dodge Charger Daytona con alettone gigantesco all’asta a Nashville

Una Dodge Charger Daytona del 1969 sarà proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta di Mecum Auctions in programma per sabato 26 settembre a Nashville, nel Tennessee (USA). Si tratta di uno dei 503 esemplari della specie realizzati; nello specifico quello con telaio XX29L9B355153.

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Al momento non si hanno indicazioni sulle stime degli specialisti, ma non penso che l’auto in catalogo passerà di mano a buon mercato. Credo che i sognatori facciano bene ad escludere un ipotetico affare a prezzo stracciato. Sicuramente, nel corso dell’asta, ci sarà un certo dinamismo in termini di rilanci, che farà lievitare le cifre.

Dotata di cambio automatico TorqueFlite e di un motore V8 da 440 CI, questa Dodge Charger Daytona ha la fama di essere una regina dei Super Speedway. Le andature sostenute sembrano il suo regno. Molto bello il colore Blu Fire Metallic che ne veste la carrozzeria. A mio avviso è perfettamente idoneo a valorizzarne i tratti esotici, smorzandone gli eccessi. Il nero scelto per l’enorme alettone posteriore gioca sullo stesso registro filosofico, con grande efficacia. Così si alleggerisce la vista.

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Ad alimentare l’unità propulsiva della coupé statunitense, con vigorose abbuffate di ottani, provvede un carburatore quadricorpo, generosamente dimensionato. Il sound è corposo, come accade spesso con i cuori ad 8 cilindri della scuola d’oltreoceano.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

L’auto in vendita è dotata di servosterzo e servofreno. Sportivo anche il taglio dell’abitacolo di questa Dodge Charger Daytona, grazie ai sedili avvolgenti e al volante di impronta sportiva. Gli inserti interni a effetto legno consegnano note di romanticismo alla trama espressiva degli spazi coperti.

Sotto il cofano anteriore dell’esotica vettura statunitense trova accoglienza il già citato motore V8, in grado di sviluppare una potenza massima nell’ordine dei 375 cavalli. Fortissima la personalità estetica, anche se l’auto in esame sconosce del tutto la parola eleganza. Qui tutto è estremo. Sembra che l’aerodinamica abbia dominato le scelte stilistiche, ma credo che ciò sia avvenuto con un approccio poco scientifico, anche in ragione dei limiti del suo tempo storico.

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Una cosa è certa: la Dodge Charger Daytona in vendita riesce a guadagnare gli sguardi, per il suo look esotico e fuori dagli schemi. Oltre che dall’enorme alettone posteriore ad arco, alto quasi quanto quello di una Chaparral, la veste estetica è caratterizzata dal lungo cofano a punta, che sembra voler fendere l’aria, con l’effetto tagliente della lama di un rasoio.

Al momento non si hanno altre informazioni sull’esemplare in catalogo, ma quel po’ che si sa basta a scatenare l’interesse degli amanti del genere, la cui presenza si farà certamente sentire a suon di offerte nell’asta americana ormai alle porte.

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Fonte | Mecum Auctions