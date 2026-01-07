Aperto il secondo Stellantis Brand House nella regione Asia-Pacifico

PG Union, in collaborazione con il concessionario regionale C Motor, ha inaugurato ufficialmente il Taoyuan Flagship Brand Center il 22 dicembre 2025, in Longshou Street, nella città di Taoyuan a Taiwan. Realizzata secondo i criteri internazionali Stellantis Brand House, la struttura rappresenta la seconda di questo tipo nell’area Asia-Pacifico.

L’apertura segna il ritorno strategico di PG Union nel mercato locale dopo un periodo di riorganizzazione dei canali e sancisce il completamento della rete distributiva nell’area metropolitana di Taoyuan. Il nuovo centro opera come polo principale, integrando showroom e centri di assistenza a Taoyuan, Linkou e Yangmei, creando un sistema coordinato che offre vendita, test drive e servizi post-vendita, garantendo ai clienti un’esperienza di marca completa, fluida e altamente accessibile.

Il C Motor “Taoyuan Flagship Brand Center” si trova in un importante snodo dei trasporti in Longshou Street, nel distretto di Taoyuan, adiacente a diverse importanti arterie urbane e con facile accesso ad autostrade e reti autostradali. Grazie all’eccellente accessibilità, collega il centro di Taoyuan, Zhongli e le principali aree residenziali circostanti. La struttura offre inoltre ampi parcheggi, con percorsi ben pianificati per la visione dei veicoli e i test drive, offrendo ai consumatori un’esperienza di visione dei veicoli più comoda e fluida.

Oltre a essere la seconda Stellantis Brand House nella regione Asia-Pacifico, questa sede è anche il secondo flagship brand center di Taiwan costruito secondo gli standard globali Stellantis Brand House. Integra pienamente molteplici funzioni, tra cui l’esposizione di nuovi veicoli, test drive ed esperienze di marca, riunendo quattro importanti marchi del gruppo in un’unica sede, consentendo ai consumatori di sperimentare il fascino unico di più marchi in un unico luogo. Il completamento e l’apertura di questo centro rappresentano inoltre un’importante pietra miliare nella strategia di espansione multimarca di PG Union nel nord di Taiwan.

Huang Yong-Ren, Presidente di C Motor, ha dichiarato: “Fin dal nostro ingresso nel settore dei servizi automobilistici nel 1998, C Motor ha sempre posto le persone al centro di tutto ciò che facciamo, sostenendo la filosofia secondo cui le esigenze dei nostri clienti sono le nostre esigenze”. Abbiamo accompagnato i clienti nella ricerca di veicoli e stili di mobilità che soddisfacessero veramente le loro aspettative”.

“Da quando siamo entrati a far parte della rete di concessionarie del marchio francese nel 2006, abbiamo dedicato molti anni a coltivare a fondo i mercati di Nuova Taipei e Taoyuan. L’apertura del Taoyuan Flagship Brand Center non è solo un’importante pietra miliare per C Motor, ma ci consente anche di combinare risorse multimarca all’interno di una struttura di standard più elevato, offrendo ai consumatori esperienze complete di visione e test drive dei veicoli, strettamente in linea con gli standard internazionali”.

All’interno di un unico spazio, presenta in modo distinto le identità e i linguaggi visivi dei marchi Alfa Romeo, Citroen, Jeep e Peugeot, definendo confini di brand chiari e indipendenti, pur mantenendo la coerenza complessiva e un’estetica di marchio premium internazionale.