Leapmotor punta sull’Argentina: aperte le prime concessionarie ufficiali

Leapmotor continua a crescere fuori dalla Cina e guarda con sempre maggiore attenzione al Sud America. In Argentina il marchio ha iniziato a costruire una presenza più concreta, inaugurando nel corso dell’ultimo mese le sue prime concessionarie ufficiali e mettendo così le basi per una rete commerciale destinata ad allargarsi rapidamente.

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Tra le prime sedi ad aprire ci sono E-Cars a Pilar, Avec a Rosario e Giama a Buenos Aires. Le inaugurazioni sono state accompagnate da eventi dedicati a clienti, potenziali acquirenti e operatori locali, con l’obiettivo di presentare da vicino il marchio e soprattutto i modelli con cui Leapmotor vuole farsi conoscere sul mercato argentino.

Leapmotor punta sull’Argentina con 12 concessionarie e 20 centri assistenza

Le tre nuove aperture sono soltanto una parte del progetto. In totale, infatti, Leapmotor può già contare su 12 concessionarie ufficiali distribuite nelle principali aree del Paese.

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A fare da protagoniste negli showroom sono soprattutto Leapmotor B10 e C10, due modelli importanti per la crescita internazionale del costruttore. In Argentina l’attenzione è rivolta anche alle versioni ultra-ibride, una soluzione che può avere particolare senso in un mercato dove l’elettrico puro deve ancora conquistare una fetta significativa di clienti.

Le concessionarie sono state realizzate seguendo l’immagine scelta dal marchio a livello internazionale, con ambienti moderni e molto orientati alla tecnologia. Ma per Leapmotor la sfida non è semplicemente quella di avere belle auto esposte in showroom. L’obiettivo è offrire al cliente un punto di riferimento completo, dalla scelta della vettura fino al finanziamento e all’assistenza dopo l’acquisto.

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Ed è qui che entra in gioco anche Stellantis. Il supporto del gruppo permette a Leapmotor di affrontare l’espansione internazionale con una struttura molto più solida rispetto a quella che normalmente accompagna l’arrivo di un marchio completamente nuovo in un Paese.

Un aspetto particolarmente importante riguarda infatti l’assistenza. Oltre alle 12 concessionarie, in Argentina sono previsti 20 e-Expert Center, strutture specializzate nella manutenzione dei veicoli elettrificati. I centri potranno contare su strumenti diagnostici dedicati, tecnici qualificati e sulla disponibilità di ricambi e accessori originali Mopar.

Per chi acquista un marchio ancora poco conosciuto, avere una rete di assistenza già organizzata può fare una grande differenza. Leapmotor sembra averlo capito e, almeno in Argentina, ha scelto di non limitarsi a importare le automobili, ma di costruire fin da subito una presenza più completa.

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La crescita del marchio nel Paese rientra nella più ampia strategia internazionale portata avanti insieme a Stellantis. Dopo aver aumentato rapidamente la propria presenza in Europa, Leapmotor continua quindi ad allargare il raggio d’azione e punta ora a ritagliarsi uno spazio importante anche sul mercato sudamericano.