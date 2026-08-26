Maserati, e se il rilancio partisse da una supercar così? Il render che fa sognare gli appassionati

Una Maserati a due posti, bassissima, larga e con proporzioni da vera supercar. È questa l’idea immaginata dal creatore digitale indipendente Tommaso Ciampi, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social una serie di render realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Le immagini ovviamente non anticipano un modello realmente in sviluppo, ma provano a immaginare come potrebbe essere una nuova sportiva estrema del Tridente.

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Il risultato è piuttosto riuscito. Il frontale è molto basso e affilato, con gruppi ottici sottili e verticali che incorniciano una calandra quasi ridotta all’essenziale. Al centro rimane naturalmente il Tridente, mentre le grandi prese d’aria e il cofano fortemente scolpito danno alla vettura un aspetto decisamente aggressivo.

Maserati, il render immagina una nuova super sportiva a due posti

Anche osservandola lateralmente si capisce subito quale sia l’idea alla base del progetto: abitacolo raccolto, tetto molto basso, enormi cerchi e una carrozzeria che sembra avvolgere la meccanica. Dietro, Ciampi ha scelto una soluzione altrettanto scenografica, con una firma luminosa molto larga, la scritta Maserati al centro e un grande diffusore.

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Una macchina del genere, almeno sulla carta, avrebbe perfettamente senso per raccontare il lato più emozionale del marchio. Il problema è che oggi Maserati sta attraversando una fase tutt’altro che semplice. Le vendite degli ultimi anni hanno sofferto e nei mesi scorsi si sono moltiplicate persino le indiscrezioni su una possibile cessione del marchio a un gruppo cinese.

Stellantis ha però smentito con decisione questa eventualità, ribadendo che Maserati rimane parte dei propri piani. L’obiettivo dichiarato è invece quello di rilanciare il Tridente attraverso una nuova strategia di prodotto, dopo una fase nella quale la gamma si è progressivamente ridotta.

Tra le novità previste ci sarebbero due nuovi modelli, destinati ad ampliare nuovamente l’offerta. Le informazioni disponibili sono ancora poche e non è escluso che dietro questi progetti possano nascondersi le future generazioni di Maserati Levante e Quattroporte, due nomi fondamentali nella storia recente del marchio.

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Molto dovrebbe diventare più chiaro entro la fine del 2026, quando Stellantis dovrebbe illustrare con maggiore precisione il nuovo piano dedicato a Maserati. Nel frattempo render come quello di Tommaso Ciampi ricordano quanto il Tridente continui ad avere un potenziale enorme quando si parla di sportive capaci di unire eleganza italiana e prestazioni.