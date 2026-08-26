Stellantis riorganizza il business in Italia: Andrea Croce nuovo responsabile B2B

Stellantis cambia qualcosa nella squadra che segue il mercato business in Italia. Dal prossimo 1° settembre 2026, Andrea Croce diventerà infatti il nuovo responsabile B2B del gruppo nel nostro Paese e risponderà direttamente ad Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia.

Advertisement

Si tratta di una riorganizzazione che riguarda soprattutto il rapporto con clienti professionali, flotte, società di noleggio e grandi aziende, un canale che oggi ha un peso sempre più importante per i diversi marchi del gruppo.

Stellantis affida il B2B italiano ad Andrea Croce

Croce prenderà il posto di Fabio Mazzeo, che sempre dal 1° settembre lascerà questo incarico per trasferirsi in Leasys. Mazzeo è stato infatti scelto come nuovo Chief Marketing & Communication Officer della società di mobilità partecipata al 50 per cento da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.

Advertisement

Per Andrea Croce si tratta di un nuovo passaggio in una carriera iniziata molto tempo fa proprio all’interno del gruppo. Nato nel 1974, è entrato in Fiat nel 1997 e negli anni ha seguito praticamente tutti i principali aspetti del business automobilistico, dalle flotte al remarketing, passando per marketing, CRM, customer care e servizi connessi.

Nel 2016 gli è stata affidata la responsabilità EMEA di CRM, Customer Care e sviluppo dei servizi connessi di FCA. In seguito ha guidato il Remarketing EMEA e, più recentemente, si è occupato delle vendite Fleet e RAC della struttura commerciale italiana di Stellantis.

Un percorso che gli ha permesso di conoscere molto bene proprio quel mondo delle flotte e dei clienti aziendali che adesso sarà chiamato a gestire in maniera ancora più ampia.

Advertisement

Nella nuova organizzazione resta invece confermato Nicola Pumilia alla guida di Fleet & Tenders. Anche lui riporterà direttamente ad Antonella Bruno.

Pumilia può contare su ben 38 anni di esperienza nel settore automobilistico, trascorsi tra Fiat Auto, FCA e Stellantis. Una carriera che lo ha portato anche in Sud America, dove tra il 1996 e il 2000 ha lavorato in Venezuela, Colombia e Argentina occupandosi di vendite, marketing e post-vendita.

Una volta rientrato in Italia ha seguito le vendite retail di Lancia nel Nord Ovest e successivamente il marketing prodotto di Fiat per il segmento Large. In quegli anni ha partecipato anche al lancio di modelli come Fiat Croma e Fiat Sedici.

Advertisement

Negli ultimi vent’anni si è invece concentrato soprattutto sulle grandi flotte, sulle società di noleggio a lungo termine e sui clienti istituzionali. Dal 2020 guida Fleet & Tenders S.r.l., la società che gestisce i rapporti commerciali con Forze dell’Ordine, Pubblica Amministrazione e alcune delle principali utility nazionali.

Antonella Bruno ha sottolineato l’importanza che il mercato business continua ad avere per Stellantis in Italia, ringraziando Fabio Mazzeo per il lavoro svolto e affidando ora a Croce e Pumilia il compito di rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo presso aziende e clienti professionali.

Il momento, del resto, è particolarmente importante. Il canale flotte rappresenta sempre di più una parte significativa delle immatricolazioni e sarà decisivo anche per accompagnare la diffusione di modelli elettrici e ibridi nei prossimi anni. Per Stellantis, quindi, il riassetto del B2B italiano non è soltanto un normale cambio di incarichi, ma un tassello che riguarda direttamente la strategia commerciale del gruppo nel nostro Paese.