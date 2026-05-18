BYD, Maserati resta il sogno: il Tridente può diventare un ponte tra Italia e Cina?

Maserati torna al centro delle indiscrezioni internazionali, questa volta per un possibile intreccio con BYD. Non esiste alcuna trattativa ufficiale e Stellantis ha più volte raffreddato l’ipotesi di una vendita del Tridente, ma il solo accostamento tra il colosso cinese e il marchio italiano racconta molto del nuovo equilibrio dell’industria automobilistica globale.

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Maserati resta una suggestione per BYD che vuole rafforzare la sua presenza in Europa come conferma l’interesse per alcune fabbriche

Secondo alcune ricostruzioni, BYD starebbe guardando con interesse a fabbriche europee sottoutilizzate, anche in Italia. L’obiettivo sarebbe produrre più vicino ai clienti, ridurre i rischi legati a dazi e tensioni commerciali e rafforzare la propria immagine nel Vecchio Continente. In questo scenario, Maserati rappresenta una suggestione potente.

Il marchio del Tridente vive una fase complessa, con numeri deboli, una gamma da rilanciare e un posizionamento premium da rendere più solido. Allo stesso tempo, conserva un patrimonio che pochi costruttori possono vantare: Modena, il design italiano, la sportività, la tradizione delle granturismo e un’identità ancora molto forte nell’immaginario degli appassionati.

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Per BYD, un nome come Maserati significherebbe entrare rapidamente nel lusso europeo, andando oltre l’immagine di costruttore specializzato in elettriche accessibili. La casa cinese ha già batterie, piattaforme, software e capacità produttiva. Quello che deve ancora conquistare in Europa è prestigio.

Naturalmente, tra suggestione e realtà la distanza resta enorme. Un marchio premium non si rilancia solo con capitali e tecnologia: servono prodotti coerenti, rete commerciale, pazienza e rispetto dell’identità storica.