Stellantis protagonista a Interlagos 2026 con Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Leapmotor

Stellantis arriva al Festival di Interlagos 2026 con un programma decisamente ricco. Dal 27 al 30 agosto, sul circuito di San Paolo, il gruppo porterà Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Leapmotor, ognuno con novità, modelli da provare e iniziative pensate per il pubblico. Più che una semplice presenza espositiva, sarà una vera vetrina per mostrare quanto oggi il gruppo riesca a muoversi tra sportività, elettrificazione, storia e nuovi prodotti.

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In realtà Stellantis ha iniziato prima ancora dell’apertura ufficiale del Festival. Il 23 agosto circa mille clienti di Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Leapmotor e Citroën hanno avuto la possibilità di guidare direttamente sulla pista di Interlagos durante un evento organizzato insieme alla rete dei concessionari. Un modo piuttosto diretto per avvicinare il pubblico ai marchi e far provare le auto in un contesto decisamente particolare.

Stellantis porta a Interlagos novità, sportività e tecnologia

Tra i modelli più attesi c’è la Jeep Avenger, arrivata da poco sul mercato brasiliano e pronta al suo primo grande evento automobilistico nel Paese. Il SUV compatto si presenterà con alcuni dei suoi punti di forza, come l’altezza da terra di 221 mm, i fari Matrix LED e angoli di attacco e uscita rispettivamente di 22 e fino a 33,9 gradi.

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Interessante anche lo spazio riservato a Leapmotor. Il marchio cinese porterà la B05 e soprattutto la B10 Ultra-Hybrid, dotata di tecnologia REEV e destinata a diventare uno dei prossimi lanci della casa in Brasile. Per Stellantis si tratta di un marchio sempre più importante, soprattutto per allargare l’offerta elettrificata a livello internazionale.

Anche Ram ha scelto Interlagos per svelare una novità importante. Il modello verrà mostrato durante l’evento e servirà a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel settore dei pickup premium, un segmento nel quale Ram ha costruito negli anni una forte reputazione sul mercato brasiliano.

Fiat punterà invece molto sul proprio passato. Tra le vetture esposte ci sarà la rara Stilo Schumacher numero 001, autografata da Michael Schumacher, Rubens Barrichello e Jean Todt. Per chi preferisce qualcosa di più recente, ci saranno anche Pulse Abarth e Fastback Abarth, entrambe disponibili per i test drive in pista.

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Nel Fiat Heritage Space, dedicato ai 50 anni del marchio in Brasile, troveranno spazio anche la Marea Mil Milhas, la Palio Rally e la Toro Special 50th Anniversary Edition. Tre vetture molto diverse, ma tutte legate in qualche modo alla storia e all’identità di Fiat nel Paese.

Peugeot porterà invece per la prima volta in Brasile la 208 Rally4 e la 208 Racing TC6, accanto alle più stradali 208 GT e 2008 GT, anch’esse disponibili per le prove.

Il Festival non sarà comunque fatto soltanto di auto da osservare. Fiat proporrà esperienze digitali, aree dedicate ai suoi 50 anni in Brasile e spazi Fiatwear e Abarthwear. Peugeot, invece, punterà sul simulatore della 9X8 impegnata nel WEC e sulla Peugeot Arena, dove la 208 Rally4 sarà protagonista di manovre spettacolari.

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Per Stellantis, Interlagos sarà quindi l’occasione per mostrare tutte le facce del gruppo in un solo posto: auto sportive, pickup, modelli elettrificati, pezzi storici e nuove proposte pensate per uno dei mercati più importanti del Sud America.