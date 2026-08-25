Leasys rafforza il vertice: Fabio Mazzeo nuovo Chief Marketing & Communication Officer

Leasys mette mano alla propria squadra manageriale e sceglie Fabio Mazzeo per guidare marketing e comunicazione. Dal prossimo 1° settembre 2026 sarà lui il nuovo Chief Marketing & Communication Officer della società di mobilità controllata da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Una nomina che arriva in una fase piuttosto delicata per tutto il settore, alle prese con nuovi modelli di utilizzo dell’auto, elettrificazione e una clientela che guarda sempre meno all’acquisto tradizionale come unica soluzione possibile.

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Leasys affida marketing e comunicazione a Fabio Mazzeo

Mazzeo non è certo un volto nuovo nel mondo dell’auto. Ha alle spalle oltre 25 anni di esperienza e nel corso della sua carriera ha lavorato soprattutto tra Stellantis e General Motors, occupandosi di vendite, marketing, strategie commerciali e sviluppo dei marchi in diversi mercati.

Un percorso che lo porta ora in Leasys, realtà che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore nel noleggio a lungo termine e nel leasing operativo multimarca. Ed è proprio qui che si giocherà una parte importante del suo lavoro.

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Il mercato, infatti, è cambiato parecchio. Sempre più automobilisti e aziende valutano formule alternative all’acquisto dell’auto, soprattutto quando si parla di vetture elettriche e ibride, dove il valore futuro del mezzo, la tecnologia e l’evoluzione delle batterie possono rendere il noleggio una scelta interessante.

Leasys dovrà quindi continuare a rendere le proprie offerte più semplici da capire e più vicine alle esigenze di chi oggi cerca flessibilità, costi prevedibili e servizi inclusi. Allo stesso tempo servirà lavorare sull’immagine del marchio, che opera ormai in numerosi mercati europei e deve confrontarsi con una concorrenza sempre più agguerrita.

Andrea Bandinelli, CEO di Leasys Group, ha spiegato che l’esperienza di Mazzeo sia nel B2B sia nel B2C sarà particolarmente utile per la prossima fase di crescita dell’azienda. Il manager ha sottolineato anche il lavoro svolto da Federico Sanguinetti, che negli ultimi mesi aveva seguito marketing e comunicazione durante il periodo di transizione senza lasciare le proprie responsabilità commerciali nei mercati G6 e nell’Unione Europea.

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Mazzeo, dal canto suo, ha definito Leasys uno dei principali operatori della mobilità in Europa e ha spiegato di voler lavorare sul rafforzamento del marchio e sul supporto agli obiettivi commerciali della società.

La sfida sarà soprattutto riuscire a parlare a un pubblico molto più ampio rispetto a qualche anno fa. Il noleggio non è più infatti una soluzione legata quasi esclusivamente alle flotte aziendali. Sempre più privati iniziano a prenderlo in considerazione, soprattutto quando vogliono cambiare auto frequentemente o evitare di esporsi direttamente ai costi e ai rischi legati alla proprietà.

Per Leasys, quindi, la nomina di Mazzeo arriva proprio mentre il settore entra in una fase nuova, nella quale prodotto, servizi, comunicazione e capacità di leggere le nuove abitudini degli automobilisti diventano sempre più legati tra loro.