Stellantis e Crédit Agricole insieme per promuovere la micromobilità in Marocco

A margine della 18ª edizione del Salone Internazionale dell’Agricoltura del Marocco, SIAM 2026, Stellantis Morocco e il Gruppo Crédit Agricole del Marocco hanno annunciato una partnership pensata per rispondere a un’esigenza molto concreta: rendere più semplice l’accesso alla mobilità professionale per chi lavora ogni giorno nelle aree agricole e rurali.

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Partnership tra Stellantis Marocco e il Gruppo Crédit Agricole del Marocco al SIAM 2026

L’accordo, siglato attraverso le controllate Tamwil El Fellah e ARDI Microfinance, riguarda FIAT TRIS, una soluzione di micromobilità elettrica progettata per accompagnare le attività quotidiane di agricoltori, cooperative, associazioni agricole e piccoli operatori locali. Non si tratta soltanto di proporre un nuovo veicolo, ma di creare le condizioni perché possa essere davvero accessibile anche a chi, spesso, resta escluso dai canali di finanziamento bancario tradizionali.

La partnership si rivolge in particolare ai piccoli e medi agricoltori, alle realtà cooperative e alle persone impegnate in attività generatrici di reddito. Per molti di loro, disporre di un mezzo adatto può fare una grande differenza: significa poter trasportare frutta e verdura verso i mercati locali o i punti di raccolta, spostare attrezzature e materiali tra campi e magazzini, gestire consegne, servizi agricoli e piccole attività commerciali con maggiore autonomia.

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Fiat Tris nasce proprio per questo tipo di utilizzo. Le sue dimensioni compatte e la propulsione elettrica lo rendono una soluzione adatta agli spostamenti brevi e frequenti, tipici del lavoro rurale. La versione Cargo Box, in particolare, permette di proteggere merci, strumenti e attrezzature dalle intemperie, offrendo un supporto pratico a chi opera ogni giorno sul campo.

“Questa partnership con il Gruppo Crédit Agricole del Marocco è pienamente in linea con il nostro impegno a rendere la mobilità pratica più accessibile, in particolare per gli agricoltori e coloro che lavorano nelle zone rurali”, ha dichiarato Yves Peyrot des Gachons, CEO di Stellantis Marocco. “Il Fiat Tris, e soprattutto la sua versione Cargo Box, offre una soluzione concreta alle esigenze sul campo. Grazie a questo meccanismo di finanziamento, stiamo eliminando un ostacolo importante alla sua diffusione”.

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Anche Mohammed Fikrat, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole du Maroc, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Attraverso Tamwil El Fellah e ARDI Microfinance, il nostro Gruppo ribadisce il proprio impegno per l’inclusione finanziaria e il sostegno allo sviluppo dei settori agricolo e rurale”. Fikrat ha inoltre sottolineato come la collaborazione con Stellantis Maroc permetta di offrire soluzioni di finanziamento su misura, capaci di migliorare la mobilità dei beneficiari, rafforzare le loro attività economiche e sostenere uno sviluppo più equilibrato e sostenibile delle aree rurali.