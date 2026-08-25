Alfa Romeo Biscione, il render che trasforma il simbolo del marchio in una sportiva da sogno

Una Alfa Romeo Biscione vera e propria, non più soltanto il celebre simbolo legato da sempre alla casa automobilistica italiana. È questa l’idea alla base dell’ultimo progetto firmato da Abel Bahri, designer automobilistico virtuale conosciuto sui social con il nome “abel_design_”. L’autore ha immaginato una coupé sportiva a due porte completamente inedita, trasformando uno dei simboli più riconoscibili del marchio in un ipotetico modello ad alte prestazioni. Naturalmente non si tratta di un progetto ufficiale Alfa Romeo, ma di un render indipendente nato dalla fantasia del suo creatore.

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Alfa Romeo Biscione: una coupé immaginaria dal carattere molto italiano

Bahri aveva inizialmente mostrato soltanto una prima anticipazione della vettura, sufficiente però per attirare l’attenzione degli appassionati. Adesso sono arrivate nuove immagini che permettono di osservare meglio anche il frontale e la parte posteriore.

La silhouette è quella di una classica sportiva a motore anteriore: cofano molto lungo, abitacolo raccolto e arretrato e una coda corta che termina con un piccolo spoiler integrato. Le fiancate sono muscolose senza apparire eccessivamente complicate, mentre nella parte inferiore trova spazio anche il simbolo del Quadrifoglio, dettaglio che lascia immaginare prestazioni di primo livello.

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Il frontale è forse la zona più interessante. Il tradizionale Scudetto Alfa Romeo non è semplicemente applicato sulla carrozzeria, ma diventa parte integrante dell’intero muso. La classica forma triangolare viene reinterpretata attraverso lamelle verniciate nello stesso colore della carrozzeria, creando un effetto molto più moderno rispetto alle Alfa Romeo attuali.

Anche il cofano presenta diverse aperture, mentre i gruppi ottici sono composti da tre sottili elementi LED sovrapposti. Un richiamo che prosegue nella zona posteriore, dove la stessa firma luminosa viene riproposta in maniera speculare. Persino la terza luce di stop è stata studiata nei dettagli ed è formata da otto piccoli elementi separati.

Interessanti anche i grandi cerchi con finitura scura, che riempiono quasi completamente i passaruota e contribuiscono a rendere l’auto ancora più piantata sulla strada.

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Una sportiva del genere, almeno per il momento, resta confinata nel mondo digitale. Alfa Romeo non ha annunciato alcun modello chiamato Biscione e la propria strategia futura è concentrata soprattutto sul rinnovamento dei segmenti più importanti della gamma. Il progetto di Abel Bahri dimostra però ancora una volta quanto l’idea di una nuova coupé Alfa Romeo continui ad avere un fascino particolare tra gli appassionati, soprattutto quando viene interpretata attraverso proporzioni classiche e richiami evidenti alla tradizione sportiva del marchio.