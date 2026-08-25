Stellantis, clamorosa ipotesi V8: il nuovo motore potrebbe arrivare su Dodge, Ram, Jeep e Maserati

Negli Stati Uniti torna a farsi largo una voce che, se confermata, potrebbe cambiare parecchio le carte in tavola per Stellantis e per alcuni dei suoi marchi più sportivi. Si parla infatti di un possibile nuovo motore V8, un progetto che al momento resta avvolto nel mistero ma che avrebbe già lasciato qualche traccia tra Canada e Stati Uniti.

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Stellantis, nuovi indizi sul possibile ritorno di un V8

A far discutere sono soprattutto alcuni movimenti registrati negli stabilimenti di Windsor in Canada e Trenton nel Michigan. Il primo è il sito dove viene assemblata la nuova Dodge Charger, mentre il secondo è da sempre uno dei punti di riferimento per la produzione di motori del gruppo in Nord America.

Il discorso parte proprio dalla Charger. Con la nuova Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027, il marchio americano ha già dimostrato di avere grandi progetti per il sei cilindri in linea SIXPACK della famiglia Hurricane. In questa versione il motore riceve turbocompressori Garrett da 56 mm più grandi, una nuova gestione elettronica, un’aspirazione rivista e un sistema di raffreddamento potenziato di oltre il 50 per cento.

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Il risultato sono 600 CV SAE e 720 Nm di coppia. La Super Bee impiega circa 3,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e chiude il quarto di miglio in 11,8 secondi. Prestazioni che, almeno sulla carta, lascerebbero poco spazio alla nostalgia per i vecchi V8. E invece le voci su un nuovo otto cilindri continuano a circolare.

Uno dei primi segnali arriva da Windsor. Durante una recente interruzione della produzione, una parte dei dipendenti sarebbe rimasta all’interno dello stabilimento per eseguire lavori tecnici e modifiche agli impianti. Potrebbe trattarsi di normali interventi legati alla produzione, ma negli Stati Uniti c’è chi collega questi lavori all’arrivo di una nuova versione della Charger.

Ancora più interessante quello che starebbe accadendo a Trenton North. Secondo quanto riportato dal canale TK’s Garage, una zona piuttosto ampia dello stabilimento sarebbe stata completamente liberata per ospitare un nuovo programma produttivo. La ricostruzione sarebbe stata confermata da cinque diverse fonti e da alcune fotografie scattate prima e dopo l’avvio dei lavori.

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Da qui nasce l’indiscrezione più pesante: Stellantis starebbe sviluppando un nuovo V8 da 5,2 litri. Non si tratterebbe semplicemente di una riedizione dei vecchi HEMI, ma di un motore completamente aggiornato dal punto di vista tecnico. Le voci parlano inoltre di una variante ancora più estrema dotata di doppio turbocompressore.

Naturalmente, almeno per il momento, non c’è alcuna conferma da parte di Stellantis. È quindi necessario trattare queste informazioni per quello che sono: indiscrezioni arrivate dall’ambiente americano.

Se però il progetto fosse reale, trovare un posto a questo motore non sarebbe difficile. Dodge potrebbe utilizzarlo sulle versioni più potenti di Charger e Durango, mentre Ram potrebbe sfruttarlo per qualche futura variante ad alte prestazioni del Ram 1500. Anche Jeep avrebbe diversi modelli adatti, soprattutto nella parte più alta della gamma.

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E poi c’è Maserati. Per il Tridente un V8 moderno potrebbe rappresentare una carta molto interessante, soprattutto adesso che il marchio deve ritrovare slancio e rafforzare il carattere dei suoi modelli più esclusivi.

Un motore del genere potrebbe prestarsi bene a una serie speciale di GranTurismo e GranCabrio, riportando sotto il cofano di una Maserati quel frazionamento che per anni ha contribuito a costruire l’immagine del marchio. In prospettiva si potrebbe pensare anche alle future generazioni di Quattroporte e Levante, naturalmente nelle versioni più prestigiose.

Non sarebbe nemmeno necessario utilizzare lo stesso V8 nello stesso modo su tutti i marchi. Dodge potrebbe puntare soprattutto sulla potenza brutale, Ram sulla coppia, Jeep su prestazioni e capacità di traino, mentre Maserati potrebbe lavorare su erogazione, sound e raffinatezza.

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Per Stellantis vorrebbe dire inoltre poter dividere i costi di un progetto molto costoso tra diversi modelli ad alto margine, senza rinunciare al sei cilindri Hurricane che continuerebbe ad avere un ruolo centrale nella gamma americana.