Nuova Maserati GranTurismo, un render immagina una GT ancora più aggressiva: potrebbe essere così in futuro?

Come potrebbe cambiare la nuova Maserati GranTurismo nei prossimi anni? A provare a dare una risposta è Carlo Indelicato, creatore digitale indipendente che nelle scorse ore ha pubblicato su LinkedIn un progetto dedicato alla celebre coupé del Tridente. Le immagini che vedete non sono dunque ufficiali e non anticipano un modello attualmente annunciato da Maserati: si tratta di un render nato dalla fantasia del suo autore, che ha immaginato una possibile evoluzione della sportiva modenese con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

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Nuova Maserati GranTurismo: un render prova a immaginarne il futuro

Indelicato ha chiamato il suo progetto “Maserati GranTurismo Prototipo”, descrivendolo come un incontro tra lusso italiano e prestazioni, con particolare attenzione a quelle forme morbide ed eleganti che da sempre fanno parte del DNA delle GranTurismo. Nel render le proporzioni rimangono quelle di una grande coupé a motore anteriore, ma l’aspetto diventa più aggressivo.

Davanti spiccano una grande calandra con il Tridente al centro, fari molto sottili e prese d’aria generose. Anche il cofano acquista maggiore carattere, mentre dietro troviamo gruppi ottici orizzontali, quattro terminali di scarico e un diffusore particolarmente pronunciato. Interessante anche il finale del video pubblicato dall’autore, nel quale questa Maserati viene affiancata da un prototipo di coupé Alfa Romeo. Indelicato le definisce “sculture in movimento”.

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La Maserati GranTurismo ha alle spalle una storia importante. La prima generazione debuttò nel 2007, raccogliendo idealmente l’eredità della precedente Maserati Coupé. Disegnata da Pininfarina, diventò rapidamente uno dei modelli più riconoscibili del Tridente grazie anche ai suoi motori V8 di origine Ferrari. Rimase sul mercato per oltre un decennio, affiancata dalla GranCabrio, prima dell’uscita di scena nel 2019.

Il nome è tornato nel 2022 con l’attuale generazione, sviluppata con una filosofia piuttosto particolare: accanto alle versioni Modena e Trofeo equipaggiate con il V6 Nettuno, Maserati ha infatti introdotto la GranTurismo Folgore, completamente elettrica. Una scelta che ha permesso al modello di conservare la classica impostazione da grande GT pur entrando in una nuova fase tecnologica.

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Il problema, almeno fino a questo momento, sono stati i numeri. La GranTurismo è arrivata sul mercato mentre Maserati attraversava una fase commerciale molto delicata. Nel 2023 il marchio aveva registrato 26.600 consegne globali, scese a 11.300 nel 2024; nel 2025 le spedizioni si sono fermate a circa 7.900 unità.

Anche la GranTurismo è rimasta un prodotto di nicchia. Nei primi dieci mesi del 2024, secondo i dati Dataforce relativi all’Europa, ne erano state immatricolate appena 247 unità, in un periodo complicato per l’intera gamma Maserati. A Mirafiori, inoltre, nel 2024 la produzione complessiva di GranTurismo e GranCabrio si era attestata intorno a 1.100 esemplari.

È proprio in una fase così delicata che interpretazioni come quella di Carlo Indelicato acquistano interesse: il suo progetto conserva l’idea della grande coupé italiana, ma prova a renderla più muscolosa e spettacolare, senza rinunciare alle proporzioni che hanno accompagnato la Maserati GranTurismo fin dalla sua nascita.