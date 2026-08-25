Ferrari 296 Challenge Stradale: Maranello non ha ancora ammesso la sua esistenza

Ferrari sta collaudando qualcosa che non ha ancora un nome ufficiale. Il prototipo, però, di sicuro, ha un’ala posteriore enorme, un paraurti anteriore mai visto prima e, soprattutto, la targa.

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Il prototipo, ovviamente pesantemente camuffato, è stato immortalato su strade aperte al traffico da Derek Photography. La sagoma rimanda alla 296 Challenge lanciata a fine 2023, ma il fatto che Ferrari stia portando su strada una vettura così estrema, con tanto di sensori di parcheggio anteriori, suggerisce che l’obiettivo non è la pista.

Il paraurti anteriore, dicevamo, è inedito: non è quello della GTB, non è quello della Speciale, non è quello della Challenge. Il posteriore con doppi terminali di scarico e rete a vista strizza l’occhio alla race car, ma l’abitacolo sembra “normale”, senza la configurazione alleggerita e spogliata tipica delle versioni solo pista.

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Le ruote non montano slick da competizione. I finestrini sono in vetro tradizionale, non in policarbonato. Ferrari sta costruendo qualcosa che deve poter circolare in città e che vuole sembrare un’auto da corsa con la targa.

L’ipotesi più accreditata è quella di una 296 Challenge Stradale. Una vettura posizionata ancora più in alto della 296 Speciale dello scorso anno, pensata per chi considera quella versione già troppo “addomesticata”.

La logica vorrebbe un V6 3.0 biturbo privato della componentistica ibrida, seguendo la filosofia della race car. La Challenge da competizione dichiara 690 CV e 740 Nm a secco, con un peso di 1.330 kg. La Speciale stradale si ferma a 1.410 kg prima dei fluidi, con 690 CV e 755 Nm. Una Challenge Stradale si collocherebbe verosimilmente nel mezzo, ma replicare i valori della versione da gara su un’auto di serie è un esercizio complicato anche per Maranello.

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Sul prezzo, le proiezioni suggeriscono una cifra oltre 450.000 euro, con la 296 Speciale già a 407.000. Considerando che i numeri di produzione della Speciale non sono stati comunicati, una Challenge Stradale sarebbe inevitabilmente ancora più rara.