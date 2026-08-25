Valore di rivendita, Maserati è il peggior investimento del lusso su quattro ruote

Comprare una Maserati nuova e rivenderla dopo cinque anni significa, in media, ritrovarsi in mano il 29% di quello che si è speso. Già, perché tutto il resto è, senza mezzi termini, evaporato. Parliamo del 71 percento di svalutazione media: un dato certificato da CarEdge che lo spiega nel suo rapporto.

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Non è solo questione di numeri aggregati. La Quattroporte V8 Trofeo perde il 68% del suo valore in trentasei mesi. La Ghibli Ultima il 69%. La Levante V8 Trofeo arriva al 72%, tre anni, e quasi tre quarti dell’investimento spariti. Per confronto, una Porsche 911 nello stesso arco di cinque anni cede il 9,3%.

Le ragioni sono diverse. I costi di manutenzione e assicurazione rimangono su livelli da supercar anche quando la vettura ha qualche anno. La percezione di scarsa affidabilità spaventa chi compra usato senza garanzia. Poi c’è il problema dei prezzi: Maserati ha dovuto tagliare il listino delle auto nuove per stimolare le vendite, innescando un cortocircuito che erode il valore residuo ancora prima che la macchina lasci il concessionario.

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Sullo sfondo, un declino commerciale che ha dell’incredibile. Nel 2017 Maserati vendeva circa 49.000 auto. Nel 2019 già scesa a 26.000. Nel 2025 il dato si ferma a 11.127 unità. Una contrazione che ha coinciso con l’uscita di scena di Quattroporte e Ghibli nel 2023 e del Levante nel 2024, tre modelli rimpiazzati da un unico SUV, il Grecale.

La Cina ha aggravato il quadro. I concessionari locali, di fronte al calo della domanda, hanno risposto riducendo i prezzi in autonomia. Stellantis ha poi messo fine alla pratica, ma senza che le vendite riprendessero quota.

C’è anche il capitolo elettrico, aperto con ottimismo e chiuso con poco entusiasmo. Gli acquirenti di auto di lusso non vogliono necessariamente una supercar silenziosa. L’emozione dei grandi motori a combustione non si delega facilmente a un pacco batterie.

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Maserati ha 112 anni di storia, due vittorie a Indianapolis e un mondiale di Formula 1. Purtroppo, ha anche, in questo momento, il peggior valore di rivendita tra i marchi premium.