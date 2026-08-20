Peugeot amplia l’offerta elettrificata tra elettrico, ibrido e plug-in

Negli ultimi anni Peugeot ha cambiato molto la sua natura. L’elettrificazione è entrata stabilmente nella gamma, ma senza diventare l’unica strada possibile. Il marchio francese continua infatti a proporre soluzioni diverse, lasciando al cliente la possibilità di scegliere in base a come usa davvero l’auto. Perché un conto è muoversi quasi sempre in città, un altro è affrontare lunghi viaggi o percorrere molti chilometri ogni settimana.

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Peugeot oggi punta su più tecnologie, senza una soluzione unica per tutti

Il rapporto del Leone con l’auto elettrica, tra l’altro, non nasce certo oggi. Già nel 1941 Peugeot aveva realizzato la VLV, una piccola vettura a batteria nata in un periodo in cui il carburante era difficile da trovare. Era un progetto figlio di esigenze completamente diverse da quelle attuali, ma resta comunque un capitolo interessante nella storia del marchio.

Oggi la situazione è cambiata completamente. Peugeot può contare su 12 modelli completamente elettrici e ormai la scelta non riguarda più soltanto chi cerca una piccola auto da città. La E-208 rimane la proposta più compatta, ma poco più in alto ci sono E-2008 ed E-308. Poi arrivano le vetture della nuova generazione, come E-3008 ed E-5008, con quest’ultima che offre anche sette posti e punta quindi a un pubblico decisamente più familiare. La E-408, invece, continua a giocare una partita tutta sua, con quella linea particolare che mescola elementi da fastback e crossover.

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L’elettrificazione è entrata anche nel mondo dei veicoli commerciali. Partner, Rifter, Expert, Traveller e Boxer sono infatti disponibili anche con motorizzazione elettrica, una scelta che permette a Peugeot di rivolgersi anche a professionisti e aziende che percorrono molti chilometri soprattutto in ambito urbano.

E-3008 ed E-5008 sono probabilmente i modelli che mostrano meglio quanto sia cambiata l’offerta negli ultimi anni. Entrambe nascono sulla piattaforma STLA Medium e, nelle versioni con maggiore autonomia, possono arrivare rispettivamente fino a 700 e 680 km dichiarati. Numeri che iniziano a rendere l’elettrico più interessante anche per chi usa l’auto per viaggiare e non soltanto per andare al lavoro o muoversi in città.

Naturalmente rimane la questione della ricarica. Con Free2Move Charge è possibile individuare le colonnine lungo il tragitto e organizzare le soste, mentre sulle vetture compatibili una ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 20 all’80 per cento della batteria in meno di mezz’ora.

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Peugeot però non considera l’elettrico puro la risposta giusta per chiunque. Per questo continua a puntare anche sull’Hybrid a 48 volt, che non deve essere collegato alla presa e recupera energia durante rallentamenti e frenate. È una soluzione pensata soprattutto per chi vuole ridurre i consumi senza modificare troppo le proprie abitudini.

Per chi invece può ricaricare spesso ma non vuole dipendere dalle colonnine nei viaggi più lunghi rimane il plug-in hybrid. La Peugeot 408, per esempio, nelle versioni più efficienti può percorrere fino a 85 km in modalità elettrica.

Alla fine il filo conduttore della gamma Peugeot è proprio questo: offrire più alternative possibili, senza pretendere che tutti gli automobilisti abbiano le stesse esigenze o siano pronti a fare la stessa scelta.