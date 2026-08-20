Leapmotor punta a rendere l’elettrico più accessibile: una gamma sempre più completa per l’Europa

Leapmotor continua a costruire la propria crescita attorno a un’idea abbastanza semplice: portare sul mercato auto elettrificate ricche di tecnologia senza far salire troppo il prezzo. Una strategia che oggi può contare anche sul supporto di Stellantis per quanto riguarda distribuzione, assistenza e rete commerciale, elemento importante soprattutto nella fase di espansione europea del marchio cinese.

Advertisement

Leapmotor punta su tecnologia interna e prezzi competitivi

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui vengono sviluppate le vetture. Leapmotor realizza internamente oltre il 60% dei componenti, una scelta che permette di controllare più direttamente costi e sviluppo tecnologico. Questo approccio riguarda anche soluzioni come il sistema Cell-to-Chassis e le architetture elettroniche centralizzate, pensate per semplificare la gestione dell’auto e consentire aggiornamenti nel tempo.

La sicurezza, naturalmente, resta uno degli aspetti su cui il marchio sta cercando di costruire la propria reputazione. I SUV B10 e C10 hanno ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP, un risultato importante per un costruttore ancora relativamente giovane sui mercati europei.

Advertisement

La gamma parte dalla Leapmotor T03, una piccola elettrica di segmento A pensata soprattutto per la città. Dimensioni compatte, dotazione tecnologica completa e costi contenuti ne fanno una delle proposte con cui il marchio prova ad avvicinare all’elettrico chi non vuole passare direttamente a un SUV di grandi dimensioni.

Salendo troviamo la Leapmotor B10, SUV di segmento C basato sull’architettura LEAP 3.5. Oltre alla versione elettrica, il modello viene proposto anche con tecnologia REEV, soluzione che utilizza un motore termico come generatore e permette di affrontare percorrenze più lunghe senza dipendere esclusivamente dalle colonnine.

La B05 rappresenta invece una proposta pensata per un utilizzo quotidiano più tradizionale, con particolare attenzione a connettività, comfort ed efficienza. A questa si aggiunge la B03X, crossover urbano rivolto soprattutto a chi cerca dimensioni compatte, stile più personale e tanta tecnologia. Il modello è già ordinabile in Europa.

Advertisement

Al vertice della gamma troviamo infine la Leapmotor C10, SUV di segmento D dedicato soprattutto alle famiglie. Anche in questo caso viene utilizzata l’architettura LEAP 3.5, con un abitacolo molto digitalizzato, spazio abbondante e una dotazione di sicurezza completa.

Leapmotor sta quindi provando a coprire fasce di mercato molto diverse, dalla piccola cittadina fino al grande SUV. Il vero banco di prova sarà capire se questa combinazione tra prezzi competitivi, tecnologia sviluppata internamente e rete Stellantis riuscirà a trasformare rapidamente il marchio in un nome familiare anche per gli automobilisti europei.