Rilancio americano: Belvidere torna con la piattaforma più ambiziosa di Stellantis

Lo stabilimento di Belvidere torna in gioco. Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 800 milioni di dollari per riaprire il suo stabilimento di assemblaggio in Illinois, con la nuova Jeep Cherokee come primo veicolo confermato. I veicoli pilota usciranno dalla linea nella prima metà del 2028, mentre la produzione destinata ai clienti è prevista per la seconda metà del 2029.

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Lo stabilimento era fermo dal febbraio 2023, quando si era conclusa la produzione della precedente Cherokee. Da allora, Stellantis aveva già speso oltre 60 milioni di dollari per valutare e modernizzare i reparti di stampaggio, carrozzeria, verniciatura e assemblaggio finale.

La Cherokee che nascerà a Belvidere non sarà la stessa che oggi esce dagli impianti messicani. L’attuale versione, introdotta per l’anno modello 2026, monta la piattaforma STLA Large. Il successore prodotto in Illinois adotterà la più recente STLA One. Belvidere diventerà così il primo stabilimento americano a costruire un veicolo su questa architettura.

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STLA One è progettata per coprire i segmenti B, C e D da un’unica base modulare, con l’obiettivo dichiarato di sostituire cinque architetture esistenti e supportare oltre trenta modelli a livello globale entro il 2035. Sul fronte elettrico, la piattaforma può ospitare batterie LFP, integrazione cella-corpo e sistemi a 800 volt.

Stellantis prevede di integrare anche STLA Brain, STLA SmartCockpit e la tecnologia steer-by-wire. Il target di efficienza è un risparmio sui costi di circa il 20%, con un riutilizzo dei componenti pari al 70% sulle tre principali piattaforme globali entro il 2030.

I piani precedenti assegnavano a Belvidere sia la Cherokee che la Compass. L’aggiornamento più recente conferma solo la Cherokee di nuova generazione, con un secondo programma ancora non identificato. Almeno due veicoli basati su STLA One sono previsti per lo stabilimento, ma il secondo nome rimane nell’ombra.

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Il calendario è slittato rispetto alle aspettative iniziali, questo è fuori dubbio, ma il ruolo che Belvidere si ritrova ad assumere è cambiato di peso. Non più una linea di produzione da riattivare, ma il banco di prova nordamericano dell’intera strategia di piattaforma di Stellantis. Se STLA One manterrà le promesse di flessibilità e contenimento dei costi, l’Illinois sarà il primo a saperlo.