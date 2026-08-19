Jeep Gladiator prende fuoco davanti casa: famiglia fa causa negli USA mentre oltre un milione di veicoli finiscono sotto richiamo

Una Jeep Gladiator del 2022 parcheggiata davanti casa prende fuoco, le fiamme raggiungono anche parte dell’abitazione e, a distanza di tempo, la vicenda finisce davanti a un tribunale federale. È quanto accaduto a una coppia dell’Illinois, che ha deciso di fare causa a FCA US sostenendo che all’origine dell’incendio ci fosse un problema elettrico. Un dettaglio che oggi pesa ancora di più, visto che proprio quel componente è finito nel frattempo al centro di un maxi richiamo che coinvolge oltre un milione di Jeep.

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Jeep Gladiator: la causa si intreccia con il maxi richiamo

Sandra e James Teuber avevano preso il Gladiator in leasing nel settembre del 2022. Secondo quanto ricostruito negli atti del procedimento, il 5 luglio 2024 il pick-up si trovava parcheggiato davanti alla loro abitazione di Bull Valley, in Illinois, quando James avrebbe notato del fumo nero nella zona della casa.

Uscendo si sarebbe trovato davanti la Jeep ormai avvolta dalle fiamme. Il rogo ha distrutto il veicolo e quello che si trovava al suo interno, provocando anche danni alla porta del garage e ad alcune finiture dell’abitazione. Per riuscire a spegnere completamente l’incendio, i vigili del fuoco avrebbero dovuto perfino sollevare il pick-up.

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Secondo la coppia, il punto da cui sarebbe partito tutto va cercato nel connettore elettrico della pompa del servosterzo. I Teuber chiedono quindi un risarcimento a FCA US tirando in ballo responsabilità del produttore, negligenza, garanzia e tutela dei consumatori. Naturalmente, almeno per il momento, si tratta di accuse che dovranno essere dimostrate nel corso del processo.

FCA US aveva provato a portare la controversia fuori dal tribunale ordinario chiedendo che venisse affidata a un arbitrato, ma il giudice federale ha respinto la richiesta. La causa potrà quindi andare avanti.

La parte che rende tutta la storia particolarmente delicata è però arrivata dopo. Nel giugno del 2026 FCA ha infatti richiamato 1.076.999 Jeep Wrangler e Gladiator, appartenenti agli anni modello dal 2021 al 2025, per un problema al cablaggio della pompa del servosterzo elettroidraulico.

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In determinate condizioni, una connessione con una resistenza elettrica troppo elevata può surriscaldarsi fino a incendiare i materiali presenti nelle vicinanze. Il rischio non riguarda soltanto l’auto in movimento: il problema può presentarsi anche quando il veicolo è spento.

Per questo motivo ai proprietari dei modelli coinvolti era stato consigliato di parcheggiare all’aperto, lontano da edifici e da altre vetture, almeno fino alla riparazione. Al momento dell’avviso, la NHTSA aveva indicato 51 incendi e un ferito potenzialmente collegati allo stesso difetto.

Nel caso dei Teuber, però, quell’avvertimento è arrivato quasi due anni dopo l’incendio che ha distrutto il loro Gladiator. Toccherà adesso al tribunale stabilire se il rogo avvenuto davanti alla loro casa sia effettivamente riconducibile allo stesso problema tecnico che ha poi portato FCA al richiamo di massa.