Peugeot 408 Hybrid, ad agosto fino a 8.200 euro di vantaggio e rate da 249 euro

Peugeot 408 Hybrid non è certo il modello più comune sulle nostre strade, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui continua a distinguersi all’interno della gamma del Leone. Ad agosto Peugeot prova a renderla più accessibile con una promozione dedicata alla versione Allure da 145 CV con cambio automatico e-DCS6. Dai 39.300 euro di listino si scende a 32.100 euro, mentre scegliendo il finanziamento IMOVE D il prezzo indicato arriva a 31.100 euro, esclusi gli oneri finanziari. L’offerta è valida fino al 31 agosto 2026.

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Peugeot 408 Hybrid: ad agosto si parte da 249 euro al mese

La formula prevede 9.597 euro di anticipo. Le prime due rate sono da zero euro, mentre successivamente si pagano 33 mensilità da 249 euro. Alla fine del contratto resta una maxi rata da 18.421,55 euro.

Il TAN è fisso al 6,99 per cento e il TAEG all’8,92 per cento. L’importo totale finanziato è di 22.194 euro, mentre quello complessivamente dovuto attraverso il credito ammonta a 27.174 euro. Per chi alla scadenza decide di restituire o sostituire la vettura è previsto un limite di 30.000 km: superandolo vengono richiesti 10 centesimi per ogni chilometro aggiuntivo. Nell’offerta sono compresi anche 8 anni di Peugeot Care.

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L’attuale Peugeot 408 è arrivata nel 2022 e fin dall’inizio ha scelto una strada diversa rispetto agli altri modelli del marchio. Non è una berlina tradizionale, ma nemmeno un vero SUV. Con i suoi circa 4,69 metri, il tetto spiovente e l’assetto leggermente rialzato, prova a mettere insieme elementi da fastback, crossover e coupé. La produzione europea è affidata allo stabilimento francese di Mulhouse.

Nel 2026 è arrivato anche il primo aggiornamento importante. La nuova 408, mostrata a gennaio al Salone di Bruxelles, ha cambiato soprattutto nella zona anteriore, dove troviamo una firma luminosa rivista. Dietro ha invece debuttato una soluzione mai utilizzata prima dal marchio: la scritta Peugeot illuminata.

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Anche la gamma dei motori è stata aggiornata. Accanto alla Hybrid 145 protagonista della promozione troviamo una Plug-in Hybrid da 240 CV e la E-408 completamente elettrica da 213 CV.

Sul mercato la 408 ha sempre avuto numeri più contenuti rispetto ai modelli Peugeot di grande diffusione come 208, 2008 e 3008. Nei primi sei mesi del 2024 aveva comunque raggiunto 11.094 immatricolazioni in Europa, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Il restyling del 2026 dovrà adesso provare a darle maggiore visibilità, senza rinunciare a quella linea fuori dagli schemi che resta la sua caratteristica più riconoscibile.