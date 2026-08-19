FIAT protagonista in Germania al Glücksgefühle Festival 2026 con 500 Hybrid, Grande Panda e Abarth 600e

Musica e motori torneranno a incontrarsi all’Hockenheimring dal 3 al 6 settembre 2026, quando il celebre circuito tedesco ospiterà una nuova edizione del Glücksgefühle Festival. Dopo i circa 250.000 visitatori dello scorso anno, l’evento punta nuovamente a numeri importanti e questa volta potrà contare anche sulla presenza di FIAT, scelta come partner ufficiale per la mobilità.

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FIAT protagonista al Glücksgefühle Festival 2026

Il marchio italiano metterà a disposizione degli organizzatori una vera e propria flotta. Ne faranno parte una Fiat 600 Sport Hybrid, due Abarth 600e Competizione completamente elettriche e un Fiat Ducato destinato soprattutto alle esigenze logistiche. A questi mezzi si aggiungeranno sei Fiat Ulysse, utilizzati come navette per accompagnare gli artisti tra hotel, backstage e area del festival.

Per FIAT sarà però molto più di una semplice operazione di servizio. All’interno dell’Hockenheimring verrà allestita infatti la Fiat Casa, uno spazio dove il pubblico potrà vedere da vicino alcuni dei modelli più recenti della casa torinese.

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Tra le vetture esposte ci saranno la Fiat 500 Hybrid, la 600, la Grande Panda e la piccola Topolino elettrica. Quest’ultima, in Germania, può essere guidata già a partire dai 15 anni con la patente prevista dalla normativa locale e rappresenta una delle proposte con cui FIAT sta cercando di avvicinare un pubblico molto giovane alla mobilità urbana.

Il festival offrirà circa 50 ore di musica dal vivo su tre palchi, con un programma che spazia dal pop all’hip-hop fino alla musica elettronica. Tra i nomi annunciati figurano David Guetta, Mark Forster, Lost Frequencies, Alle Farben, Ski Aggu e Materia.

Durante le pause dai concerti ci sarà anche la possibilità di passare dalla musica alla guida. L’Hockenheimring dispone infatti di una pista di prova separata dal circuito principale, che FIAT utilizzerà per organizzare test drive guidati dei propri modelli e di quelli Abarth.

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La collaborazione nasce quindi in un luogo particolarmente adatto a mettere insieme due mondi diversi ma con un pubblico spesso comune. Da una parte uno dei festival musicali più frequentati della Germania, dall’altra FIAT che prova a mostrare la propria gamma in un contesto decisamente meno tradizionale rispetto a un normale salone dell’auto.

Per quattro giorni l’Hockenheimring diventerà così non soltanto una grande arena musicale, ma anche una vetrina per alcuni dei modelli su cui FIAT sta puntando maggiormente in Germania.