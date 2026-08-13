Fiat 500 Hybrid Dolcevita, ad agosto 2026 5.250 euro di sconto: la Cabrio scende sotto i 20 mila euro

Ad agosto la Fiat 500 Hybrid Dolcevita Cabrio diventa più accessibile grazie a una promozione che porta il prezzo sotto la soglia dei 20 mila euro. La versione da 65 CV parte infatti da 25.200 euro di listino, ma scende a 21.450 euro con lo sconto Fiat e arriva a 19.950 euro scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services. Il vantaggio complessivo raggiunge così 5.250 euro. L’offerta attualmente pubblicata da Fiat è valida per immatricolazioni entro il 27 agosto 2026.

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Fiat 500 Hybrid Dolcevita da 199 euro al mese

La formula prevede un anticipo di 2.757 euro, seguito da 35 rate da 199 euro e da una rata finale di 15.572,60 euro. TAN fisso all’8,99% e TAEG all’11,57%. Nel finanziamento è compreso anche Identicar per 12 mesi. Il contratto considera 30.000 km complessivi e, soltanto in caso di restituzione o sostituzione della vettura, per ogni chilometro eccedente vengono addebitati 10 centesimi.

La 500 Hybrid ha un peso particolare per Fiat perché ha riportato il motore termico sulla generazione nata inizialmente come elettrica. Con la Cabrio Dolcevita il marchio punta anche sull’immagine più classica della 500, abbinando il mild hybrid da 65 CV alla carrozzeria scoperta. I consumi dichiarati sono di 5,4 l/100 km nel ciclo WLTP.

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Ma il modello conta soprattutto per Mirafiori. L’arrivo della 500 ibrida ha dato una spinta evidente allo stabilimento torinese: nel primo semestre 2026 sono state prodotte 36.048 vetture, il 135,4% in più rispetto alle 15.315 dello stesso periodo del 2025. La ripartenza ha consentito anche di introdurre un secondo turno e nuovi ingressi.

La crescita, però, è stata inferiore alle speranze iniziali. Stellantis aveva indicato un potenziale vicino alle 100.000 unità annue, ma lo stesso management ha ammesso che tutto dipenderà dalla domanda. La Fim Cisl considera oggi più realistico un volume intorno alle 80.000 vetture nel 2026. Mirafiori è quindi tornata a crescere, ma la 500 Hybrid dovrà accelerare ancora per avvicinarsi ai volumi inizialmente immaginati.