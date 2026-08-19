Jeep torna al Rebelle Rally 2026: la Gladiator Mojave pronta a sfidare ancora il deserto

Per Jeep il Rebelle Rally è ormai diventato un appuntamento fisso. Il marchio americano parteciperà anche all’edizione 2026 della celebre competizione di navigazione fuoristrada riservata alle donne, raggiungendo così l’undicesima presenza consecutiva. Un rapporto iniziato praticamente insieme alla manifestazione e che negli anni ha permesso a Jeep di mettere alla prova i propri 4×4 lontano dai normali percorsi di collaudo, tra sabbia, rocce e lunghissime giornate nel deserto.

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Quest’anno i riflettori saranno puntati sul Team 129, formato da Nena Barlow e dalla debuttante “Hurricane” Hannah Felton. Le due affronteranno gli otto giorni di gara a bordo di una Jeep Gladiator Mojave completamente di serie.

Jeep Gladiator Mojave torna al Rebelle Rally 2026

Per Nena Barlow non si tratta certo della prima volta. Quella del 2026 sarà infatti la sua decima partecipazione al Rebelle Rally. Oltre all’esperienza maturata in gara, Barlow conosce molto bene il mondo del fuoristrada: in Arizona gestisce Barlow Adventures, realtà specializzata in corsi di guida e tour off-road nel Sud-ovest degli Stati Uniti.

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Al suo fianco ci sarà Hannah Felton, che invece entrerà per la prima volta in questa competizione. Appassionata di fuoristrada, saldatrice e costruttrice, porta con sé un’esperienza maturata direttamente nella preparazione dei veicoli, nelle gare e nelle avventure off-road. Sarà quindi una coppia nuova, con Barlow chiamata a mettere a disposizione tutta l’esperienza accumulata nelle precedenti edizioni.

Jeep considera il Rebelle Rally un banco di prova particolarmente interessante perché i mezzi devono affrontare condizioni reali e molto impegnative. Il marchio partecipa alla manifestazione fin dalla prima edizione del 2016, quando Charlene Bower e Kaleigh Hotchkiss conquistarono la vittoria assoluta con una Wrangler Rubicon.

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Da allora i veicoli Jeep hanno ottenuto otto vittorie assolute e cinque premi Bone Stock, riconoscimento particolarmente significativo perché riguarda vetture che mantengono una configurazione molto vicina a quella disponibile normalmente sul mercato.

La protagonista del 2026 sarà ancora una volta la Jeep Gladiator Mojave, che ha già vinto due volte il Rebelle Rally ed è l’unico modello Jeep ad aver ricevuto la certificazione Desert Rated.

La sua impostazione è stata studiata proprio per affrontare terreni desertici ad alta velocità. La Gladiator Mojave utilizza un telaio rinforzato, assali irrobustiti e fusi a snodo in ghisa. Le sospensioni prevedono un rialzo di circa 2,5 centimetri, tamponi idraulici FOX e ammortizzatori FOX con bypass interno e serbatoio separato. Presente anche un assale posteriore bloccabile utilizzabile alle alte velocità.

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Una dotazione che dovrà dimostrare il proprio valore tra dune profonde, piste sconnesse e tratti rocciosi. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende il Rebelle Rally particolare: non basta avere un mezzo capace. Servono navigazione, resistenza e capacità di gestire per otto giorni un percorso che non concede molto spazio agli errori.

Per Jeep sarà quindi un’altra occasione per portare la Gladiator lontano dall’asfalto e confrontarla con uno degli scenari più duri per un fuoristrada di serie.