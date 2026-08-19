Citroën Basalt 2027 cambia volto: novità importanti anche per C3 e Aircross

Citroën mette mano alla propria gamma brasiliana e lo fa intervenendo contemporaneamente su Basalt, C3 e Aircross. Con il Model Year 2027 arrivano nuovi allestimenti, colori inediti, dotazioni più ricche e qualche ritocco ai prezzi. Il modello che cambia maggiormente è probabilmente la Basalt, che porta la caratterizzazione Dark Edition anche sulle versioni più accessibili, ma gli aggiornamenti riguardano praticamente tutta l’offerta del marchio francese in Brasile.

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Citroën Basalt 2027: la Dark Edition diventa protagonista

La principale novità della Citroën Basalt 2027 è l’arrivo della Dark Edition anche con motore aspirato e cambio manuale. Finora questa caratterizzazione era legata soprattutto alla versione più ricca, che secondo Citroën rappresenta circa metà delle vendite del modello.

La nuova Basalt Dark Edition MT nasce dalla Drive 1.3 e punta soprattutto sull’estetica. Troviamo tetto nero, cerchi in lega da 16 pollici, specchietti neri lucidi, loghi scuri e alcuni particolari della carrozzeria nella stessa tonalità. Non mancano il touchscreen da 10,25 pollici, telecamera e sensori di parcheggio.

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Sulla Dark Edition Turbo 200 arriva invece l’accesso e avviamento senza chiave, mentre debutta il nuovo Bianco Polare, abbinabile anche al tetto nero. In totale la gamma Basalt 2027 conta cinque versioni: Feel MT, Dark Edition MT, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e Dark Edition Turbo 200.

Interessanti anche i prezzi. Grazie all’inserimento nel programma brasiliano Sustainable Car, le versioni manuali beneficiano dell’esenzione dall’IPI: la Basalt Feel MT parte da 95.690 real, mentre per la Dark Edition MT servono 98.990 real. La Shine Turbo 200 viene invece proposta a 119.990 real.

Le novità non finiscono qui, perché anche la Citroën C3 riceve diversi aggiornamenti. Il sistema multimediale da 10,25 pollici adotta una nuova grafica scura, mentre le versioni XTR utilizzano dettagli color kaki. Restano Android Auto e Apple CarPlay wireless. Arrivano inoltre nuovi colori, tra cui Rosso Rubino, Bianco Polare e Grigio Sting, oltre alla possibilità del tetto nero su alcuni allestimenti. XTR e YOU! guadagnano anche i sensori di parcheggio posteriori di serie.

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Citroën ha rivisto anche l’Aircross 2027, che continua a puntare soprattutto su spazio e versatilità. La gamma comprende Feel Turbo 200 AT, Feel Pack 7 Turbo 200 AT e XTR 7 Turbo 200 AT. Quest’ultima, attualmente la più richiesta, riceve le nuove tinte Grigio Sting e Bianco Polare, oltre all’accesso senza chiave.

Anche sull’Aircross il touchscreen da 10,25 pollici cambia interfaccia, mentre rimangono il quadro digitale da 7 pollici e la connettività wireless con gli smartphone.

Più che una rivoluzione, quella di Citroën è dunque una revisione mirata: Basalt, C3 e Aircross mantengono la loro impostazione, ma diventano più completi e personalizzabili. Una mossa con cui il marchio prova a rendere ancora più competitiva una gamma sviluppata espressamente per un mercato brasiliano sempre più affollato.